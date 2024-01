El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 € per entrada per veure Ludwing Band. Ara arriben amb un nou disc sota el braç titulat ‘Gràcies per venir’. Creat en poc menys d’un any, el nou disc potencia l’esperit coral de la banda amb arranjaments que s’eleven cap a sonoritats més roqueres, enfocades al directe, sense deixar de banda les harmonitzacions ordides i delicades.

Dissabte 10 de febrer a les 20 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.