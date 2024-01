10 plans imprescindibles per aquest cap de setmana

Dissabte, a les 18 h, serenata a casa dels administradors de Sant Antoni Abat per anunciar-los la celebració dels Tres Tombs. A les 18 h, a la plaça Major, ballada de country, amb Country Moià. A les 19 h, a la plaça Major, botifarrada. Preu: 5 euros. Gratuït per als socis. Diumenge, a les 9.30 h, concentració dels participants en la cavalcada de Sant Antoni. A les 11 h, inici de la cavalcada en direcció a la plaça Major. Obriran la Banda Municipal de l’EMM i el tradicional Pollo. També acompanyarà la música del Grup de Grallers de Moià. A les 11.30 h, primera benedicció dels Tres Tombs. En la benedicció del tercer tomb s’interpretarà el ball del Contrapàs curt de Moià.

«Una nit de Queen», Manresa

Diumenge, a les 18 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal, espectacle a càrrec de la banda Play The Game, que reviu el llegat del mític grup Queen. És la proposta del Rotary Club Manresa-Bages en la 22a edició de la gala del premi Simeó Selga. Entrades: 24 euros. A la venda a www.kursaal.cat.

11a Festa dels Romeus, Monistrol de Montserrat

Dissabte i diumenge, a les 10.30 h, escena itinerant pels carrers fins a la plaça de la Font Gran: obertura i passejada amb els Grallers de Monistrol de Montserrat. A les 10.45 h, escena itinerant: del passeig de la Canaleta a la plaça de la Font Gran: arribada dels peregrins. A les 11 h, a la plaça de la Font Gran, la visita de l’abat. a les 1145 i a les 12.45 h, al safareig de la Font Gran: el safareig de la Resclossella. A les 11.50, 12.50, 16.10 i 17.10 h, al passeig de la Canaleta, l’horta hivernal. A 12 i a les 13 h, al plaça del Bo-bo, les remeieres de Montserrat. A les 12 h, a la plaça de l’Església, la genoflexió dels peregrins. A les 12.15 i a les 13.15 h, a la plaça de la Font Gran, el mercat de Monistrol. A les 12.30 h, recorregut itinerant de la passejada festiva amb els Grallers de Monistrol de Montserrat. A les 12.30 i a les 13.30 h, als jardins de Can Pla, els amants de la sala. A les 12.45 i a les 17.15 h, a la plaça de la Font Gran, danses renaixentistes a càrrec de Monistrol Esbart Dansaire. A les 13 h, a la plaça de la Font Gran, els peregrins a la taverna. A les 15 h, escena itinerant: l’arribada de la Pesta. A les 15,30 h, escena itinerant: l’arribada dels metges. A les 16 i a les 17 h, escena itinerant: el carro dels morts. A les 16 i a les 16.30 h, al passeig de la Canaleta, l’hospital de Sant Roc. A les 16.20 i a les 17 h, al passatge de la Canaleta, les meuques del burdell. A les 16.30 i a les 17.15 h, a la plaça de l’Església, l’amor esquinçat. A les 17.30 h, a la plaça del Bo-Bo, la marxa dels metges i la decisió del Consell. A les 17.50 h, a la plaça de l’Església, Dies irae a càrrec de l’Orfeó Monistrolenc. A les 18 h, a l’església de Sant Pere, el miracle de Sant Sebastià. A les 18.30 h, recorregut itinerant de celebració del Miracle a càrrec dels Grallers de Monistrol de Montserrat. També hi haurà tallers i jocs infantils i parades relacionades amb la salut. A les 19 h, al passatge de la Canaleta, espectacle de cloenda: L’auca de Romeus.

Espectacle de titelles «Es ven germà petit», Manresa

Dissabte, a les 17.30 i a les 19 h, a l’Espai Plana de l’Om. Espectacle de Titelles de Lleida sobre l’arribada d’un nou fill a la família i la convivència entre germans. A partir de 2 anys. En el marc de la programació d’Imagina’t. Entrades: 10 i 8 euros. A la venda a www.kursaal.cat.

Escena amb «El magatzem», Cardona

Dissabte, a les 20 h; i diumenge, a les 18 h, a l’auditori Valentí Fuster. Thriller polític a càrrec de la productora teatral Udurae, a partir del premiat text del cardoní Jordi Santasusagna. Entrades: 12 euros. A la venda a entrades.cardonaturisme.cat i a l’oficina de turisme, de diamrts a diumenge, de 10 a 14 h, i els divendres i dissabtes, també de 16 a 19 h.

«L’auca del senyor Esteve-La Puntual», Manresa

Dissabte, a les 18 i a les 20.30 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. La comèdia costumista de Santiago Rusiñol, dirigida per Àngel Llàcer a càrrec de la companyia sorgida del programa televisiu La Puntual. Entrades: 18, 15 i 10 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

67a Innocentada de Manresa: «Sobrerroka13»

Divendres i dissabte, a les 20.30 h, i diumenge, a les 18 h, al teatre Conservatori. Espectacle escrit per Carles Claret, dirigit per Jordi Gener i amb direcció coreogràfica d’Ariadna Guitart. Una esbojarrada comunitat de veïnes es veurà alterada per l’arribada d’una parella molt especial. Organització: Agrupació Cultural del Bages. Entrades: 15 euros, i 13 euros amb descomptes. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Festa de Sant Vicenç de Fals

Dissabte, a les 18.30 h, al Casal de Fals, representació teatral de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, a càrrec del Col·lectiu de Teatre Totshicaben, dirigit per Pere Campoy. Entrades: 8 euros, i 6 euros per al socis. A les 20 h, al Casa de Fals, 25a Mostra de cuina, amb una edició de postres. Després de la mostra, tast amb un plat de bacallà que oferirà l’ACR. En acabar, premi de participació. Cal haver fet inscripció. Preu: 12 euros, i 8 euros per als socis. Paquet teatre i mostra: 20 euros: i 15 euros per als socis. Diumenge, a les 11 h, a les Torres de Fals, missa. Amenitzada pel quartet a cappella Quarta Justa. En acabar, benedicció de la coca. Tot seguit, petit concert a càrrec de Quarta Justa. A les 13.30 h, al Casal de Fals, dinar de cloenda del Pessebre Vivent del Bages. Cal haver-se apuntat.

Espectacle infantil «Desperta!», Balsareny

Diumenge, a les 18 h, a la sala El Sindicat, espectacle de teatre d’humor de la Cia. Jordi del Rio. Cinc històries carregades d’humor que desperten les emocions. Recomanat per a tots els públics. En el marc de la temporada de teatre familiar Tempo. Entrades: 7 euros; i 5 euros per als socis. A la venda a ajbalsareny.fila12.cat.

Festa de Sant Sebastià de Súria

Divendres, a les 20 h, al saló de sessions de la Casa de la Vila. Presentació de les memòries d’Andrés Laso Iglesias, en motiu de la seva publicació al web Memoria.cat. Amb la intervenció de Salvador Redó i Andreu Laso Casahuga. Cloenda a càrrec del cor La Llanterna. Diumenge, a les 10 h, trobada a la cruïlla del carrer del Roser amb la carretera del Cementiri, per a la visita patrimonial a la Vall Seca. Es coneixeran els fets de la Creu del Noi Viudo i les barraques de vinya, amb l’estudiós Albert Fàbrega. En el marc del cicle Lletres i Vins de Biblioteques amb DO.