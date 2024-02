El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 € per entrada per veure Faig Tard! Un monòleg còmic escrit per Rosa Andreu i Mercè Sarrias i dirigit pel manresà David Pintó que posa a debat la sensació de desconcert que provoca, en molta gent (gran i no tan gran), la manera de funcionar de la societat, avui dia.

La Rosa, una actriu que combina la seva feina amb el negoci familiar (la visita a unes caves amb molta solera que estan catalogades com a monument d’interès nacional) fa temps mentre espera el seu cosí (que fa tard). Quan arribi, el públic farà un tast de vins i visitarà la bodega. Però l’autobús no arriba. I si una cosa sap fer la Rosa és explicar aventures i batalletes. Dijous 8 de febrer a les 19 h a la Sala Petita del Teatre Kursaal. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.