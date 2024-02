El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 20 € per entrada per veure El Kanka. Juan Gómez Canca, més conegut com El Kanka, és un dels artistes més estimats de l’escena musical estatal. Des de l’inici de la seva carrera amb ‘Lo mal que estoy y lo poco que me quejo’ (2013), el cantautor de Màlaga ha confeccionat un bon grapat d’àlbums farcits de cançons inoblidables com ‘Qué bello es vivir’, ‘Querría’, ‘Por tu olor’ i ‘Andalucía’, entre moltes altres.

Ara, després de protagonitzar concerts multitudinaris i de triomfar als principals festivals de l’estat, El Kanka torna als seus orígens amb una gira acústica en solitari, en què repassarà els grans èxits de la seva trajectòria. Divendres 9 de febrer a les 20 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.