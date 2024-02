El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 € per entrada per veure "Strafalari" del Mag Lari. Per celebrar els 17 anys del Kursaal, el Mag Lari torna a visitar Manresa amb l’espectacle ‘Strafalari’. Per què, ‘Strafalari?’ Doncs perquè el Mag Lari és ‘Strafalari’.

En ell tot és ‘Strafalari’: el seu humor, els seus números, el seu vestuari i, en general, la seva manera de fer. Per tant, quin títol millor per a un espectacle del Mag Lari? Un nou espectacle de màgia, carregat de participació del públic i grans il·lusions, que ens farà passar l’estona volant! Després de tants anys sobre l’escenari, el Mag Lari, més estrafalari que mai! Dimarts 20, a les 21 h i dimecres 21, a les 18 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.