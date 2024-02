El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 12 € per entrada per veure L'Illa deserta amb Miki Esparbé i Maria Rodríguez. Una història d’Ella i d’Ell. De tot allò que hauria pogut ser. Ella que treballa en un banc i que pintava grafits per la ciutat. Ell que és repartidor a domicili i que somia ser actor. Ella i ell que ens expliquen com van ser, com són i com seran, ara que una trobada fortuïta, tancats dins d’un ascensor, els pot canviar (o no) l’existència per sempre. Què t’enduries a una illa deserta? Una vida explicada des del principi fins al final, tenint en compte totes les possibilitats, totes les variables.

Aquella mateixa nit quan, per fi, surten de l’ascensor, una xifra malentesa, un cinc per un sis, pot fer que no es tornin a veure mai més o pot ser el principi d’una llarga història. ‘L’illa deserta’ reflexiona –en una comèdia trista– sobre quines casualitats ens han dut fins aquí. Sobre quines decisions ens penedim o sobre com serien les nostres vides si ens enamorem o si prenem d’altres camins. Dissabte 24 febrer a les 17:30 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.