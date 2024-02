El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 12 € per entrada per veure "Espíritu" de Santi Rodríguez . Un espectacle teatral que no està basat en fets reals, però ho podria estar... Santi Rodríguez ha estat diverses vegades molt a prop d’anar-se’n a ‘l’altre barri’; de manera que, per si de cas, ja té la mudança preparada. A més a més, vol demostrar-nos que està bé riure quan tenim por, i que mai s’ha tenir por de riure.

Perquè, si en aquesta vida les coses no són fàcils, imagina’t quan serem esperits! Un espectacle que ens mostra que tot el que hem esperat o temut de trobar-nos a l’’altre barri’ és sorprenentment divertit. Divendres 23 de febrer a les 20 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.