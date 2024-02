El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 12 € per entrada per veure Brodas Bros & Desilence. La companyia Brodas Bros torna al teatre Kursaal, aquest cop acompanyada per Desilence (Tatiana Halbach i Søren Christensen) per presentar-nos ‘Dōji’, (‘simultani’ en japonès). En aquest nou muntatge, la dansa i les arts visuals s’uneixen per crear un paisatge brutal de colors, ritme, música i dansa.

‘Doji’ es balla entre llums i ombres. Els Brodas Bros i Desilence interactuen en una celebració que obre la porta a la reflexió, sobre què som i com ens movem en aquest món de llums i ombres. Divendres 16 de febrer a les 20 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.