El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 € per entrada per veure Fun Dan Monday. ‘FDMusic by Dan Arisa’ és el nou espectacle de la Companyia artística Fun Dan Mondays, que ja vam poder veure actuar al Kursaal el novembre del 2021 amb ‘Tarab’. Ara, tornen carregats d’energia amb una proposta que barreja el pop, el latin i el jazz-fusió de manera sorprenent.

La música original de la companyia, que lidera el percussionista Dan Arisa, és l’essència de tots dels espectacles, 100% en directe i amb una sonoritat molt moderna. La companyia Fun Dan Mondays, integrada per 15 artistes multidisciplinaris, connecta amb el públic a través de la música i les arts escèniques amb creacions que es basen en una metodologia artística pròpia, amb la fusió de diferents llenguatges artístics. Dissabte 2 de març a les 20 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.