El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 € per entrada per veure Venècia: entre canals i música. Venècia és, i sempre ha estat, la ciutat dels visitants, on innombrables artistes i personalitats han arribat a sorprendre´s de les meravelles d’aquesta joia encaixada com un rellotge preciós en una polsera d’aigua brillant, una encarnació flotant en l’aigua i la pedra d'aspiracions i fantasies.

La mezzosoprano manresana Mireia Pintó i el pianista Vladislav Bronevetzky interpretaran obres de Shubert, Listz, Mendelsson, Rossini, Chopin, Fauré... acompanyades de textos de Neruda, Gimferrer, Pla... narrats per l’actor Jordi Boixaderas. I tot plegat ens transportarà a Venècia, la ciutat entre canals i música, la ciutat romàntica, voluptuosa i sensual, cosmopolita i oberta, inspiració de tanta música, literatura i cultura. Diumenge 3 de març a les 18 h al Teatre Conservatori. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.