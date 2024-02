ARTÉS

Canaval -Dissabte, a les 18 h, a la ronda del torrent, convocatòria de comparses i disfresses per a la rua i al concurs. A les 18.45 h, a la ronda del Torrent, arribada a la capçalera de la rua de Sa Majestat el Rei Carnestoltes Tarat. A les 19 h, inici de la rua i cal concurs de comparses. Premis a la millor coreografia, la disfressa millor confeccionada i la disfressa més original. A les 20.30 h, davant de Cal Sitges, pregó de Sa Majestat el Rei Carnestoltes Tarat i entrega de les claus del poble. A les 23 h, pels carrers del poble, actuació i cercavila de la xaranga Buidant la Bota. A les 00.30 h, a la sala Dos de Gener, ball de CArnaval amb actuació de DJs.

CAPELLADES

Mercat Figueter -Dissabte, de 10 a 13.30 h, pels carrers i places de la vila, 35è concurs de pintura ràpida Joan Campoy-Premi Capellades Edificis singulars de la vila. A les 14.30 h, a les Voltes Casa Bas, lliurament de premis del 35è concurs de pintura ràpida. A les 20 h, al teatre La Lliga, concert de Cosmos Quartet, que presentarà el disc Influències II. Entrades: 10euros, i 7,50 euros per a socis de La Lliga. Diumenge, de 10 a 20 h, pels carrers i places de la vila, mostra de comerç i serveis, i entitats locals. De 10 a 19 h, 5è Ral·li fotogràfic Mercat Figueter. Inscripcions a les 10 h a la plaça Catalunya. Organització: Agrupació Fotogràfica Capellades. De 10 a 19 h, ambientació floral de diferents espais de la vila, recreant quadres famosos. Muntatges florals a càrrec de Jardiflor Torres Capellades als carrers Major, Garbí i Call, al Safareig, al Museu Molí Paperer i al Rec Corronaire. A les 11 h, a la plaça Catalunya, inauguració institucional del Mercat Figueter i ball dels Gegants i Gegantets de Capellades. A les 11 h, a la plaça Catalunya, inauguració de l’exposició del 35è Concurs de pintura ràpida Joan Campoy-Premi Capellades, amb el premi especial Capellades Comerç de votació popular. A les 11.30 h, a la plaça Catalunya, tastet de cultura popular de la Fira amb la Colla de Ball de Bastons de Capellades. A les 11.30 h, pels carrers places, passacarrers amb la Banda de Música de Capellades. A les 12 h, a la plaça Catalunya, tastet de cultura popular de la Fira amb els Falcons de Capellades. A les 12.30 h, a la plaça Catalunya, tastet de cultura popular de la Fira amb Estridents Percussió. A les 12.30 h, a les escales de la Piscina Blava, concert vermut Lemon Day amb Mai Jamás. Organització: The Lemon Day. A les 13 h, a la plaça Catalunya, tastet de cultura popular de la Fira amb els Capgrossos. A les 13.15 h, pels carrers i places, passacarrers amb la Banda de Música de Capellades. A les 13.15 h, a la plaça Catalunya, tastet de cultura popular de la Fira amb el Coro Rociero Morenita de la Sierra. A les 13.45 h, tastet de ball de la Fira amb el Grup de ball en línia de la Casa d’Andalusia. A les 17.30 h, a la plaça Catalunya, espectacle familiar Hohihu (L’horible història de la humanitat), a càrrec de Farrés Brothers i Cia. uMuseus: de 10.30 a 14.30 h, Museu Molí Paperer de Capellades. D’11 a 14 h, Abric Romaní/NEAN Parc Prehistòric de Capellades i Cinglera del Capelló. uDegustacions: d’11 a 13 h, a la plaça Catalunya, tastet de migas andaluzas a càrrec de la Casa d’Andalusia de Capellades. De 12 a 14 h, a la plaça Verdaguer, vermut de la Fira amb les bodegues del poble i congelats la Gamba. De 13 a 16 h, a la plaça de la Bassa, espai pícnic amb carns a la brasa. uExposicions: de 10 a 14 h, exposició del fons d’art del Museu Molí Paperer de Capellades a la sala Mirador. De 10 a 19 h, exposició de mobles antics restaurats del mestre artesà Jesús Arana (Pilar, 11). Organització: Família Arana Bisbal. De 10 a 18 h, a la plaça Catalunya, 35è Concurs de pintura ràpida Joan Campoy-Premi Capellades. uEspai de jocs en família: de 10 a 19 h, a la plaça Sant Miquel, jocs gegants del Mercat Figueter, inflables i Playmobils.

MANRESA

Festa de la Llum -Dissabte, durant tot el dia, trobada de Manresans forans, que es manté des del 1975. De 10 a 20.30 h, al centre històric, 27a Fira de l’Aixada, Mercat Medieval de La Llum, que transporta el visitant al segle XIV amb artesans, mestres d’antics oficis, funambulistes, joglars i altres elements i atraccions del repertori medieval. Hi haurà espectacles de dansa a la plaça Europa, la Seu i la plaça Major. Hi haurà espectacles teatrals a la plaça Sant Ignasi Malalt i al carrer del Balç. També hi haurà espectacles i activitats a la sala gòtica de l’Hospital de Sant Andreu, a la Casa Amigant, la plaça Serarols, la plaça Milcentenari i la plaça Gispert, a banda d’espectacles itinerants. Hi haurà unes 200 parades i una trentena d’entitats locals aporten al voltant de 500 actors. Es podran fer visites teatralitzades a la basílica de la Seu, guiades pel mestre d’obres Berenguer de Montagut. Dissabte i diumenge, a les 11, 12, 13, 17 i 18 h. Preu: 5,50 euros, gratuïtes per als menors de 7 anys. A la venda a la plataforma Entrapolis o el mateix dia a la Seu. Més informació: www.aixada.cat. De 10.30 a 14 i de 16 a 18 h, visites guiades al nou Museu del Barroc de Catalunya. Activitat gratuïta amb reserva prèvia. Informació i inscripcions: oficina de turisme (plaça Major, 10) o www.manresaturisme.cat. A les 11.30 h, al carrer Barreres, inauguració del monument Dona Artista, que ha creat el Cercle Artístic de Manresa. A les 12.30 h, a la plaça Major, L’inici de tot, acte central de la Fira de l’Aixada amb la participació de les entitats locals. Guió i lletra de la cançó: Sílvia Navarro Perramon. Música: David Moreno Sastre. A les 19.30 h, a la plaça Major, L’aigua és llum, acte central nocturn de la Fira de l’Aixada. Guió i lletra de la cançó: Sílvia Navarro Perramon. Música: David Moreno Sastre. Diumenge, de 10 a 13 h, al centre històric, convocatòria d’Urban Sketch. Punt de trobada: local del Cercle Artísitic de Manresa (Barreres, 1). Els assistents practicaran el dibuix en directe. De 10 a 20.30 h, al centre històric, 27a Fira de l’Aixada, Mercat Medieval de La Llum, que transporta el visitant al segle XIV amb artesans, mestres d’antics oficis, funambulistes, joglars i altres elements i atraccions del repertori medieval. Hi haurà espectacles de dansa a la plaça Europa, la Seu i la plaça Major. Hi haurà espectacles teatrals a la plaça Sant Ignasi Malalt i al carrer del Balç. També hi haurà espectacles i activitats a la sala gòtica de l’Hospital de Sant Andreu, a la Casa Amigant, la plaça Serarols, la plaça Milcentenari i la plaça Gispert, a banda d’espectacles itinerants. Es podran fer visites teatralitzades a la basílica de la Seu, guiades pel mestre d’obres Berenguer de Montagut. Dissabte i diumenge, a les 11, 12, 13, 17 i 18 h. Preu: 5,50 euros, gratuïtes per als menors de 7 anys. A la venda a la plataforma Entrapolis o el mateix dia a la Seu. Més informació: www.aixada.cat. De 10.30 a 14 h, visites guiades al nou Museu del Barroc de Catalunya. Activitat gratuïta amb reserva prèvia. Informació i inscripcions: oficina de turisme (plaça Major, 10) o www.manresaturisme.cat. A les 12.30 h, a la plaça Major, L’inici de tot, acte central de la Fira de l’Aixada amb la participació de les entitats locals. Guió i lletra de la cançó: Sílvia Navarro Perramon. Música: David Moreno Sastre. A les 19.30 h, a la plaça Major, L’aigua és llum, acte central nocturn de la Fira de l’Aixada. Guió i lletra de la cançó: Sílvia Navarro Perramon. Música: David Moreno Sastre. Dilluns, a les 9.30 h, amb sortida des de la plaça Major, Els carrers de la Llum. Inscripcions prèvies a manresa@cpnl.cat. Organització: CNL Montserrat. Hi col·labora: Francesc Comas Closas. Dimecres, a es 19 h, a l’auditori de l’Espai Plana de l’Om, Fem memòria de la Festa de la Llum: La pintura en la Festa de la Llum (1960-1970), a càrrec de Glòria Ballús, doctora en musicologia, que conversarà amb Josep Maria Massegú, pintor i col·laborador de Cercle Artístic de Manresa. Es visualitzarà un vídeo de Ramon Riu sobre els actes de la Festa de la Llum 2012. Ho organitza: Associació de Familiars d’Alzheimer Bages, Berguedà i Solsonès. A les 19 h, a la biblioteca de l’Ateneu Les Bases, presentació del llibre La moneda de les terres catalanes, a càrrec del doctor Miquel de Crusafont, autor i historiador. Ho organitza: Amics de l’Art Romànic del Bages.

NAVÀS

3a Festa Major Alternativa Feminista -Divendres, a les 18 h, a l’Ateneu Popular la Feixa, Vine a fer el got a l’ateneu. A les 19 h, taula rodona amb cooperatives de consum de la zona. A les 23 h, al Casal de la Gent Gran, festa amb Pd Pussys, Canchalera i la Casqui i Women of the Getto. Preu: 2 euros. Dissabte, a les 18 h, a l’Ateneu Popular la Feixa, Vine a fer el got de l’ateneu. A les 19 h, La dona en la pagesia: passat, present i futur. A les 20.30 h, a la plaça de l’ajuntament, Bruixes del Nord. A les 21.30 h, a l’Ateneu Popular la Feixa, sopar de brasa a preus populars. A les 23 h, a l’Ateneu Popular la Feixa, música amb Pd Pussys. Diumenge, a les 12 h, inici a la plaça de l’Ajuntament i final a la plaça de l’Església de la cercavila pels carrers de Navàs. A les 14 h, dinar de paella. Cal fer reserva de tiquets a @ateneulafeixa, fins avui. Preu: 10 euros. Organització: Ateneu Popular la Feixa.

PUIGCERDÀ

27a Festa del Trinxat - Dissabte, a les 21 h, al poliesportiu. Preu: 30 euros. Venda de tiquets a l’oficina de turisme. Més informació: 972 88 05 42 o info@puigcerda.cat.

Quina dels bombers voluntaris de Puigcerdà uDiumenge, a les 17.30 h, al poliesportiu. Organització: Bombers voluntaris de Puigcerdà.