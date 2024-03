Els retrats de 122 animals maltractats s’exposen des d’aquest divendres a Casa Canals de Tarragona per denunciar la “crueltat” de l’acció humana. La mostra ‘The Animals’ ha estat creada per la fotògrafa i activista Estela de Castro, qui ha destacat diversos casos com els de la Vicky, una cabra que va ser violada amb un pal per un grup de menors.

L’artista ha subratllat que en aquesta exposició és igual d’important la imatge que el text. “Són retrats bonits que amaguen diversos tipus de violència i això és el que vull mostrar”, ha afirmat de Castro, qui ha reconegut que no ha estat fàcil realitzar el projecte per la duresa de les històries. L’exposició, impulsada pel Centre d’Arts Contemporànies Mèdol, serà visitable fins al 7 d’abril.