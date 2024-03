Vuit plans per fer el primer cap de setmana de març a la regió central

BERGA

Presentació de la Primavera Ciclista al Berguedà -Divendres, a les 19 h, a la Sala Casino. Es donarà a conèixer la programació d’activitats culturals i esportives que es portaran a terme el mes de març amb motiu de la celebració de la Volta Ciclista a Catalunya, tenint en compte que hi haurà una etapa berguedana amb inicia a Berga i final a Queralt, el dissabte 23 de març. També s’inaugurarà l’exposició El Kelme, l’equip de Berga, amb la presència d’exciclistes professionals.

CARDONA

625è aniversari dels patrons Celdoni i Ermenter -Diumenge, a l’església parroquial, ofici solemne a càrrec del bisbe de Solsona, Francesc Conesa, i els preveres de la vila. Amb els cants de la Coral Cardonina i la participació dels geganters, que faran dansar una parella dels històrics gegants del municipi en acabar. A la tarda, a la cripta, conferència d’Andreu Galera, director de l’Arxiu Històric de Cardona i estudiós de la història local d’aquests màrtirs cristians.

ESPARREGUERA

FiraPassió -Dissabte, a les 10 h, a la plaça Santa Eulàlia, repicada de campanes i obertura de la fira. A les 11 h, La Platea, pòdcast en directe. A les 11 h, a la plaça Antoni Nin i Escudé, inauguració de FiraPassió. A les 11.30 h, a la plaça de la Pagesia, espectacle infantil. A les 11.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, Herodes. A les 11.45 h, al carrer dels Abres, inauguració de les exposicions. A les 12.30 h, a la plaça de la Pagesia, vermut popular. A les 12.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, cercavila de la Quitxalla. A les 12.30 h, a la plaça Santa Eulàlia, presentació del llibre Petita història de La Passió d’Esparreguera, amb la presència de Pilarín Bayés, il·lustradora del llibre. A les 17 h, a la plaça de la Pagesia, taller de vestuari per a tothom. A les 17 h, a la plaça Santa Eulàlia, Moments de la Passió de Llinars del Vallès. A les 18 h, al carrer dels Arbres, acte de presentació de la Marca Ciutat Esparreguera. A les 18 h, a la plaça de l’ajuntament, cercavila del Calvari. A les 19 h, a la plaça de la Pagesia, tarda de PunxaDiscos. A les 19 h, a la plaça Santa Eulàlia, Moments de la Passió de la Torre Santa Susanna. A les 20.15 h, a la plaça Santa Eulàlia, Suïcidi de Judes i ball de les fúries de l’infern. A les 22.30 h, a la plaça del Centre, concert amb Blú Versions. Diumenge, a les 11 i a les 13 h, a la plaça de l’Ajuntament, desfilada dels Armats de Manresa. A les 12 h, a la plaça de la Pagesia, Crucificades World Race. Inscripcions a crucificadesworldrace@gmail.com. Places limitades. A les 14.30 h, a la plaça de la Pagesia, L’última fideuà. Reserves a barrakaesparreguera1@gmail.com. A les 18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, cercavila de la Llum. Més informació a www.esparreguera.cat.

MANRESA

Fira Forastocks -Divendres, dissabte i diumenge, botigues al carrer per rematar els estocs de temporada. Avui i dissabte, per tota la ciutat; i diumenge, parades de roba d’home, dona i infantil, bijuteriaa, marroquineria i perfumeria, al primer tram del passeig Pere III. Al segon tram, cotxes d’ocasió. També hi haurà jocs infantils i se sortejaran vals de compra i regals entre els 100 primers clients.

Mercat d’olis i vins uDissabte, tot el dia, a la plaça Sant Domènec. Hi participaran unes vint parades d’oli, vi i alimentació.

SANTPEDOR

Mercat de proximitat i mercat de la rampoina -Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d’Octubre. Mercat de proximitat amb venda directa de productors del territori i mercat de la rampoina, d’articles de segona mà (inscripcions obertes a l’oficina de reciclatge). A les 12 h, animació infantil amb Clara Gavaldà. A les 13 h, música amb el grup Tingla2. Organització: Horts amb Flors amb el suport de l’Ajuntament.

SERRATEIX

11a Fira de Serrateix -Dissabte, fira agrícola, artesania i productes de proximitat. Visites guiades al monestir. Esmorzars. Organització: Ajuntament de Viver i Serrateix, Patronat d’Amics de Serrateix i veïns del poble.

SOLSONA

20a Fira del Trumfo i la Tòfona i 9a Festa del Vi -Divendres, a les 19.30 h, al pub Sputnik, Set de ciència. A les 21.30 h, al restaurant el Solsonès, maridatge de la Fira amb Albert Canela i Mariona Vendrell de Succés Vinícola. Reserves: 973 48 28 61. Dissabte, a partir de les 10 h, a la plaça Major, venda de trumfos i tòfones, fira de productes alimentaris, venda de productes de La Menestrala, 9a Festa del Vi de Solsona i fora estocs i promocions d’hivern dels establiments de la UBIC. D’11.30 a 13.30 h, jocs gegants i tradicionals, a càrrec del Sis. A les 12.30 h, concert amb Les Argelagues. De 16.30 a 19.30 h, fira del Petit Botiguer. Actuacions musicals dels alumnes de l’Àtic taller musical i de l’Escola de Música Joan Roure. Ho organitza: UBIC Solsona. Torneig d’escacs sub-12. Inscripcions gratuïtes al 609 369 439 (WhatsApp). Ho organitza: Club d’Escacs l’Elefant de Solsona. A les 18 h, concurs de pelar trumfos. Hi col·labora: Ganivets Pallarès, UBIC Solsona i Mick Speaker. Reconeixement a l’establiment trumfaire. A les 19.30 h, concert amb La Trup Duet de Glòria Tàpia i Alexis Cabrillana. A les 21.30 h, a la plaça de Sant Pere, exhibició de les Fil·loxeretes de Sant Sadurní d’Anoia, amb punt de sortiada la plaça del Camp i punt final a la plaça de Sant Pere. Botifarrada i actuació de Dj Tinus T (ethnics beats, del tròpic a l’Àfrica). Ho organitza: La Gatera. Diumenge, a partir de les 10 h, venda de trumfos i tòfones, fira de productes alimentaris, venda de productes de La Menstrala i 9a Festa del Vi de Solsona. D’11 a 14 h, jocs de fusta familiars a càrrec de Fusta i Festa. A les 11.15 h, classe oberta de swing amb Bon Hop de Swing. A les 11.30 h, a la sala de plens de l’Ajuntament, homenatge Premi Bufet 2024. A les 12 h, exhibició de ball amb Bon Hop de Swing i música en directe a càrrec de Wax & Boogie En cas de pluja, a la sala polivalent. A les 12.30 h, degustació de sucs, sidra i de Petillan, a càrrec de Poma Bilord. uExposició de maquinària i eines antigues del cultiu del trumfo. Dissabte, de 10 a 20 h; i diumenge, de 10 a 14 h, al pati de l’escola arrels Primària. Ho organitza: Associació Amics del Tracte d’Època del Solsonès. u9a Festa del Vi de Solsona. Dissabte, d‘11.30 a 14 i de 17 a 21.30 h; i diumenge, d‘11.30 a 14 h. Enguany les copes que es posaran a la venda portaran una il·lustració de l’artista solsoní Pere Cuadrench. Cellers de diferents denominacions d’origen catalanes així com també els vins del Solsonès, compartiran espai amb tastets gastronòmics. Més informació a www.solsonesfires.cat.

SÚRIA

Festa del Calçot -Diumenge, a partir de les 12 h, al parc municipal Macary i Viader. Música en directe i bingo. Preu: 15 euros. Cal haver fet inscripció prèvia. Organització: Trucs de l’Agrupament Escolta i Guia Joan Ros.