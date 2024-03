Què puc fer aquest diumenge per sortir de casa a la Catalunya central?

CARDONA

625è aniversari dels patrons Celdoni i Ermenter: A l’església parroquial, ofici solemne a càrrec del bisbe de Solsona, Francesc Conesa, i els preveres de la vila. Amb els cants de la Coral Cardonina i la participació dels geganters, que faran dansar una parella dels històrics gegants del municipi en acabar. A la tarda, a la cripta, conferència d’Andreu Galera, director de l’Arxiu Històric de Cardona i estudiós de la història local d’aquests màrtirs cristians.

ESPARREGUERA

FiraPassió: A les 11 i a les 13 h, a la plaça de l’Ajuntament, desfilada dels Armats de Manresa. A les 12 h, a la plaça de la Pagesia, Crucificades World Race. Inscripcions a crucificadesworldrace@gmail.com. Places limitades. A les 14.30 h, a la plaça de la Pagesia, L’última fideuà. Reserves a barrakaesparreguera1@gmail.com. A les 18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, cercavila de la Llum. Més informació a www.esparreguera.cat.

MANRESA

Fira Forastocks: Botigues al carrer per rematar els estocs de temporada. Parades de roba d’home, dona i infantil, bijuteriaa, marroquineria i perfumeria, al primer tram del passeig Pere III. Al segon tram, cotxes d’ocasió. També hi haurà jocs infantils i se sortejaran vals de compra i regals entre els 100 primers clients.

40a Transéquia: El recorregut comença a les 8 h de Balsareny a Manresa, es podrà fer a peu, corrent, en handbike i en BTT. Distàncies: 24, 18 o 10 km. 9a Minitranséquia: d’11 a 14 h, al parc de l’Agulla. Serà gratuïta, i no caldrà inscripció. Al costat de la zona de jocs infantils, a la part alta del parc, s’habilitarà un espai per als infants de 3 a 12 anys, amb música, danses, tallers, esports, jocs, teatre... Com que Sallent és el municipi amfitrió d’enguany, hi haurà una mostra de cultura popular i un espai de promoció de les activitats turístiques del municipi. Organització: Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia.

SOLSONA

20a Fira del Trumfo i la Tòfona i 9a Festa del Vi: A partir de les 10 h, venda de trumfos i tòfones, fira de productes alimentaris, venda de productes de La Menstrala i 9a Festa del Vi de Solsona. D’11 a 14 h, jocs de fusta familiars a càrrec de Fusta i Festa. A les 11.15 h, classe oberta de swing amb Bon Hop de Swing. A les 11.30 h, a la sala de plens de l’Ajuntament, homenatge Premi Bufet 2024. A les 12 h, exhibició de ball amb Bon Hop de Swing i música en directe a càrrec de Wax & Boogie En cas de pluja, a la sala polivalent. A les 12.30 h, degustació de sucs, sidra i de Petillan, a càrrec de Poma Bilord. Exposició de maquinària i eines antigues del cultiu del trumfo. Dissabte, de 10 a 20 h; i diumenge, de 10 a 14 h, al pati de l’escola arrels Primària. Ho organitza: Associació Amics del Tracte d’Època del Solsonès. 9a Festa del Vi de Solsona. Diumenge, d‘11.30 a 14 h. Enguany les copes que es posaran a la venda portaran una il·lustració de l’artista solsoní Pere Cuadrench. Cellers de diferents denominacions d’origen catalanes així com també els vins del Solsonès, compartiran espai amb tastets gastronòmics. Més informació a www.solsonesfires.cat.

SÚRIA

Festa del Calçot: Diumenge, a partir de les 12 h, al parc municipal Macary i Viader. Música en directe i bingo. Preu: 15 euros. Cal haver fet inscripció prèvia. Organització: Trucs de l’Agrupament Escolta i Guia Joan Ros.