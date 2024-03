El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 12 € de descompte per veure Odissea. El nou treball de Maria Rovira per a vuit ballarins amb música d’Eduard Iniesta. Un viatge que reflexiona sobre la nostra societat i els seus esdeveniments recents, sobre les guerres “modernes” i les seves conseqüències migratòries.

La peça s’endinsa en el viatge que ha viscut el món en els últims temps i reflexiona, des de la intimitat i la celebració, sobre el que hem esdevingut i cap a on anem.

‘Odissea’ és un camí carregat d’encant sensorial que fa present l’alegria de l’existència sensible i de les dificultats humanes. No importa les vegades que caiem, sempre hi ha oportunitats. Si somiem en arribar a la nostra Ítaca, no tenim una altra opció que aixecar-nos i continuar remant.

Divendres 12 d'abril a les 20 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.