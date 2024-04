Set plans per sortir de casa aquest diumenge

Contes a l’Anella Verda de Manresa

Diumenge, a les 12 h, sota del pont Nou, al parc fluvial del Cardener, Contes a dojo, amb Òs Mandrós. Gratuït. Ho organitza Meandre, Parc de la Sèquia i Pla Educatiu d’Entorn de Manresa.

Mercat de productors del Berguedà, a Cal Rosal

Diumenge, a les 10 h, obertura de l’edició de primavera del mercat de productes de la terra. A les 11 h, taller infantil de circ a càrrec de La Crica. A les 11 h, Què mengem a l’escola d’Olvan?, a càrrec de Marta Puigantell, cuinera de l’escola d’Olvan. Seguidament, alguns infants ensenyaran com elaborar una picada per fer més atractius els llegums. A les 12.30 h, concert amb Trinxats. A les 14 h, tancament del mercat. Durant tot el matí, exposició de produccions artístiques dels alumnes de l’escola d’Olvan. Amb la col·laboració de Kontrast.

Roda d’Esbarts Infantils i Juvenils a Igualada

Diumenge, a les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament, trobada dins la roda d’Esbarts Catalònia amb l’Agrupació Folklòrica Igualadina, Esbart Dansaire de Granollers, Esbart Sant Jordi de Barcelona i Esbart Sant Genís de Taradell.

«Lumière», a Sant Joan de Vilatorrada i a Sant Fruitós

Diumenge, a les 12 h, a Cal Gallifa de Sant Joan. Espectacle de la Cia. Txema Muñoz, una proposta d’humor màgicament familiar. Com si fos una pel·lícula de cinema mut, el mag desitja que arribi el tren, però la seva imaginació anirà més enllà. Dins de la temporada de La Xarxa de Sant Joan de Vilatorrada. Entrades: 5 euros, els infants; i 6 euros, els adults. Venda a taquilla. I a les 18 h, al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós. Entrades: 8 euros, i 6 euros per als socis de La Xarxa. A la venda a www.codetickets.com.

29è aniversari dels Moixiganguers d’Igualada

Diumenge, a les 12 h, a la plaça Pius XII, actuació de la Colla dels Moixiganguers amb els Minyons de Terrassa i Castellers de Lleida.

Festival Kontrast, Cal Rosal

Quarta edicicó del festival experimental de circ contemporani, organitzat per la companyia My!Laika i el projecte Konvent Cirk, que proposa més de 30 propostes artístiques del 12 al 21 d’abril. Diumenge, a les 13.30 h, al Konvent, Ilyf. Vermut musical. A les 14.30 h, al Konvent, dinar popular. A les 16 h, a l’exterior de a carpa, Cow Love, de SPPI. Circ. A les 18 h, carta blanca a la Cie. 7bis. Circ, site specific. A les 20 h, al teatre de Cal Rosal, Kabaret Konstrast. Circ/música. A les 22.30 h, al Konvent, Deadwood Brass Band. Música. uS’ofereixen entrades individuals (amb tres tarifes: adults, infantil i solidària), abonaments per dia i per cap de setmana. A la venda a la tiquetera cooperativa Tickètic i a Casa Enfruns (Cal Rosal), Victòria Vins (Gironella) i restaurant Corpus (Berga). Els abonaments per dia i cap de setmana només es poden obtenir en línia. Més informació: festivalkontrast.com.

«L’arc de Sant Martí i la Lluna», a Sant Vicenç de Castellet

Diumenge, a les 17.30 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell, espectacle a càrrec de la cia. La Mà de l’Artista, en el marc del Petit Ateneu. Entrades: 3 euros. A la venda a www.svc.cat i a l’OAC.