La actriu Meg Ryan visitarà el BCN Film Fest 2024 per presentar el film ‘Lo que sucede después’, que dirigeix i protagonitza. Aquest serà un dels plats forts de l’edició d’enguany del certamen, que dedicarà un homenatge al director japonès Yasujirô Ozu i projectarà una dotzena de films del cineasta. Una altra visita confirmada és l’actor i director Vicent Perez, que actua i dirigeix ‘The edge of the blade’. La directora del BCN Film Fest, Conxita Casanovas, ha remarcat que el festival està en sintonia amb el moment actual perquè s’imposen les dones en la programació: “Aquest any podem parlar del despertar de les dones”. Enguany es projectaran una setantena de films.

En roda de premsa als Cinemes Verdi, Casanovas ha remarcat que el festival està en sintonia amb el moment actual perquè s’imposen les dones “sense necessitat de quotes, sinó per elles mateixes i la bona feina que fan. Aquest any podem parlar del despertar de les dones”. Una altra característica de la vuitena edició és que actors que es passen a la direcció.

Ozu

Casanovas ha dit que Ozu és un dels directors més importants de la història. “Ozu és el nostre homenatjat d’aquest any a la secció Imprescindiblles, director d’una filmografia de capçalera”. La directora del festival ha manifestat que “en aquest moment de tan soroll, pot ser un ‘relax’ per l’espectador”. Formaran part d’aquesta secció films d’Ozu com per exemple ‘Cuentos de Tokio’, ‘Un albergue en Tokio’ o ‘Historia de un vecindario‘.

El cartell d’enguany està precisament dedicat a Ozu i al seu film ‘Primavera tardía’ i a la seva musa Setsuko Hara.

Programació

La directora del certamen ha desgranat una part de la programació d’aquest any. De la Secció oficial a competició, ha anunciat ‘Hammarskjöld’ de Per Fly, un film que narra com el secretari general de la ONU, Dag Hammarskjöld, intenta aconseguir la pau durant la Guerra Freda. També forma part de la secció ‘L’amour et les forêts’, de Valérie Donzelli, qui presenta un drama, protagonitzat per Virginie Efira, basat en la novel·la homònima d’Eric Reinhardt, que gira al voltant de la violència masclista.

Formen part també de la secció oficial ‘La gran escapada’, dirigida per Oliver Parker, i protagonitzada per Michael Caine en el seu últim paper, així com ‘Phantom youth’, en la qual narra la història de dues noies que busquen fer el seu camí en la societat kosovar, on la joventut ha estat oblidada.

Meg Ryan

‘Lo que sucede después’ és la segona pel·lícula que dirigeix Meg Ryan i Casanovas ha explicat que tenia clar que l’actriu seria la clau del festival. Meg Ryan torna al gènere que la va fer créixer, dirigint i coprotagonitzant, amb David Duchovny, una història d'amor que gira al voltant de dos examants. El film també forma part de la secció oficial a competició.

Paola Cortellesi presentarà al certamen ‘Siempre nos quedará mañana’, una història ambientada a la Itàlia de postguerra centrada en la visió de la dona. La pel·lícula més taquillera de l'any a Itàlia. També estarà al festival Vincent Perez, actor i director, per presentar ‘The edge of the blade’, una cinta que narra com els camins d’un mestre d’esgrima i el d’una feminista avançada al seu temps s’entrellacen al París del s. XIX. També s’ha programat ‘The monk and the gun’, representant de Bhutan per als Oscars.

Fora de competició

A la secció fora de competició s’han anunciat films com ‘Green border’, d’Agnieszka Holland, o un documental sobre la cantant Joan Baez. dirigit per Karen O’Connor, Miri Navasky i Maeve O’Boyle,

A la secció Cinema amb gràcia s’ha anunciat ‘Books and drinks’ del barceloní Geoffrey Cowper. És una comèdia romàntica ambientada a la costa paradisíaca de la República Dominicana amb la reconeguda actriu Clara Lago. Un altre llargmetratge de la secció és ‘Un año difícil’, dels francesos Éric Toledano i Olivier Nakache, responsables de l’èxit ‘Intocable’. Els directors Eric Toledano i Olivier Nakache viatjaran a Barcelona per presentar ‘Un año difícil’.

A la secció ‘Art al cinema’, s’ha programat amb el documental ‘Anselm’, de Wim Wenders, sobre Anselm Kiefer, un dels més grans artistes contemporanis.

La secció d'enguany enfocada al cinema asiàtic estarà dedicat al cinema de gènere més heterodox. El seu nom és Asian Madness by CineAsia. S’ha programat entre d’altres ‘Cuentos de la luna pàl·lida (1953), de Kenji Mizoguchi; ‘Kung fu sion’ (2004), de Stephen Chow o ‘One cut of the dead’ (2017), de Shin-ichirô Ueda.

Seus

El festival comptarà amb projeccions i activitats als Cinemes Verdi, el CaixaFòrum, Casa Seat, l’Institut Français, l’Ateneu Barcelonès i La Perla 22. Les entrades continuaran a un preu popular de 4,90 euros i amb sessions gratuïtes a centres cívics de la ciutat de Barcelona com El Pati Limona, Fort Pienc, Can Basté, Can Clariana o Vil·la Florida.