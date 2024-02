Per més que mai se’l reivindiqui com es mereix, Matthew Vaughn és un dels grans. A més de ser el productor que va llançar Guy Ritchie i de firmar la millor pel·lícula dels X-Men, Primera generación, ha estat l’home que va saber donar la volta al cinema de superherois, amb Kick-Ass, i un dels grans valedors de la reinvenció del cinema d’espies tradicional, amb la saga Kingsman.

Justament hi ha ressons d’aquesta última al seu nou treball, Argylle, una d’aquelles pel·lícules que beuen d’aquí i d’allà per construir un entreteniment amb identitat pròpia que ens fa reflexionar sobre els mecanismes d’un gènere. A les seves imatges hi palpiten títols tan diferents com Tras el corazón verde o la sèrie Mission: Impossible, i tot plegat amb l’humor irreverent i enginy visual marca de la casa.

Només Vaughn és capaç d’explicar una història com aquesta en més de 135 minuts i que mai miris el rellotge. És més que probable que el film es converteixi en un èxit comercial, entre d’altres coses perquè el gènere anava urgit de nous aires (només cal veure la gran quantitat de pel·lícules d’espies clòniques que s’estrenen a Netflix, per exemple) i té un d’aquells repartiments que justifiquen per si mateixos el preu d’una entrada.

La comparació amb la magnífica Tras el corazón verde pot resultar estranya, però és que el punt de partida argumental presenta unes quantes coincidències. La protagonista, Elly Conway, és una escriptora que ha fet fama i fortuna amb les seves novel·les sobre el món de l’espionatge, però la seva vida privada és molt diferent: tot el que té d’entusiasta descrivint aventures tan apassionants com perilloses, ho té de tímida i poc funcional quan es tracta de relacionar-se amb els altres. És una persona somiadora però solitària que no acaba d’encaixar amb les inclemències de la quotidianitat. Fins que un bon dia descobreix que els seus textos s’assemblen molt a les misterioses activitats d’una organització secreta, i Elly s’aboca a haver de viure una aventura global digna de les que ella mateix escriu. Però en aquest món les bales, com la resta de perills, són de veritat.

Vaughn posa tot el seu dinamisme narratiu i coneixement del gènere al servei d’una història plena de sorpreses en què brillen les escenes d’acció, la banda sonora de Lorne Balfe (el compositor més prolífic de l’actualitat) i un enlluernador planter d’actors que inclou Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Ariana DeBose, John Cena, Samuel L. Jackson, Rob Delaney i la cantant Dua Lipa.