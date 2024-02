Michael Mann és un dels grans cineastes del Hollywood de les darreres dècades, però ens ha castigat sent poc prolífic: després de rodar joies com Heat, The Insider i Collateral ha anat tornant amb comptagotes, i en una dècada només ha filmat la infravalorada Blackhat i el pilot de la sèrie Tokyo Vice, que no ha acabat de quallar malgrat els seus evidents encerts. Per tant, quan es va saber que preparava Ferrari, la notícia va aixecar moltes expectatives. I si bé té aspectes interessantíssims, un repartiment excepcional i algunes solucions narratives marca de la casa, el cert és que aquesta mirada a un episodi cabdal de la vida del protagonista no acaba de fer justícia a la seva mestria.

El primer que sorprèn és que, en lloc d’apostar per una biografia a l’ús, Mann reconstrueix un episodi concret situat el 1957. És a dir, que explora un moment íntim i professional concret per elaborar una paràbola de tota una vida i d’una manera d’entendre la indústria automobilística. Un altre element que descol·loca és la sobrietat amb què el cineasta aborda el material. Lluny de les filigranes de posada en escena dels seus anteriors treballs, Ferrari és una detonació controlada d’aires clàssics on el cineasta dona més prioritat a la laberíntica personalitat del personatge principal que no als moments més espectaculars. Acaba sent el seu projecte més conformista, per dir-ho d’alguna manera, i qui busqui el Mann més èpic potser tindrà una decepció.

Amb tot, el film està ple de grans moments, i l’aposta de centrar-ho tot en un mateix any afavoreix una exploració tan singular com efectiva del conflicte dramàtic del protagonista. L’expilot que va saber fer del seu cognom una marca internacional passa pel pitjor estiu de la seva vida: la mort del fill ha provocat un daltabaix en el matrimoni i l’empresa s’aboca a la fallida per les males decisions econòmiques. I no només això, sinó que té una doble vida al costat de Lina, amb qui ha tingut un fill, però tampoc vol deixar la seva dona i sòcia. Mentre intenta decidir què fer amb la seva vida amorosa, Ferrari es convenç que participar a la Mille Miglia, una cursa que travessa Itàlia, és la solució als problemes. I efectivament, serà el moment que ho canviarà tot. Magnífic repartiment format per Adam Driver, Shailene Woodley, Sarah Gadon, Gabriel Leone, Jack O’Connell, Patrick Dempsey i una extraordinària Penélope Cruz que es cruspeix els companys cada cop que apareix.

Adam Driver repetirà al costat de Michael Mann

Capaç d’interpretar Kylo Ren, un marit trencat (a «Historia de un matrimonio», segurament la seva interpretació més matisada) o un pilot interestel·lar enfrontat a dinosaures (a «65»), Adam Driver és un dels grans actors dels darrers anys. Ara acaba d’enllestir «Megalópolis»; el nou i esperat projecte de Francis Ford Coppola, i repetirà amb Michael Mann a la segona part de «Heat», on encarnarà la versió rejovenida del personatge interpretat per Robert De Niro.