Les estrenes d’aquesta setmana arriben marcades per dos biopics, el del popular cantant de reggae Bob Marley, dirigit per Reinaldo Marcus, i el de l’actriu nord-americana Priscilla Presley, en un film que ha dirigit Sofia Coppola, directora de ‘Lost in translation’. La majoria de films avancen l’arribada a la gran pantalla a dimecres. A les plataformes, destaca la incorporació al catàleg de Netflix de la sèrie documental ‘Pícaro: El Pequeño Nicolás’; i a Apple TV+ ‘New Look’, una sèrie històrica que s'endinsa en la vida de dissenyadors de moda com Coco Chanel o Christian Dior durant la Segona Guerra Mundial amb Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, Maisie Williams o John Malkovich, en el repartiment.

‘Bob Marley: One love’

Kingsley Ben-Adir es posa en la pell del popular cantant Bob Marley en un biopic dirigit per Reinaldo Marcus. El cineasta narra la història de superació de Marley i com la seva música revolucionària i el seu cant a l’amor va inspirar a diverses generacions.

‘Priscilla’

Torna a la gran pantalla la cineasta Sofia Coppola amb el biopic ‘Priscilla’, protagonitzada per Cailee Spaeny, Jacob Elordi i Dagmara Dominczyk. La cinta és un biopic sobre Priscilla Ann Beaulieu Wagner, més conneguda com Priscilla Presley: una actriu de cinema, televisió i empresària que va saltar a la fama el 1967 gràcies al seu matrimoni amb Elvis Presley, amb qui té una filla, Lisa Marie Presley. La parella es va separar l'any 1972 i es va divorciar l'any 1973. La pel·lícula està basada en les memòries de la protagonista ‘Elvis y yo’.

‘Madame Web’

Dirigida per S. J. Clarkson, arriba a la gran pantalla el film d’acció ‘Madame Web’, interpretat per Dakota Johnson, Sydney Sweeney i Celeste O’Connor. Madame Web, inspirada en el personatge de Marvel, narra la història de Cassandra Webb, una dona que va néixer cega i patia d’una estranya condició neurològica. No obstant això, això acaba tenint un efecte secundari i desenvolupa poderoses habilitats psíquiques.

‘Terapia de parejas’

Gaizka Urresti dirigeix el documental ‘Terapia de parejas’ amb Rozalén i Marwán. El treball segueix els dos protagonistes que intenten respondre sobre què és l’amor. En aquest camí, cinc parelles reals reben teràpia durant sis mesos per tornar a trobar-se. Seguiran els passos de la primera investigació internacional en castellà sobre parelles que conclou científicament que cuidar l’amor millora la salut mental.

‘Buscando a Coque’

Arriba a la gran pantalla aquest dimecres també la comèdia romàntica ‘Buscando a Coque’, dirigida per Teresa Bellón i César F. Calvillo i amb un elenc format per Alexandra Jiménez, Hugo Silva i Coque Mallo. El César (Hugo Silva) i la Teresa (Alexandra Jiménez) són una parella aparentment feliç. Una nit ella té una relació sexual amb el cantant Coque Malla. Quan ella ho confessa, no li queda molt clar com reaccionar, així que decideix anar a buscar el mateix Coque Malla als carrers de Miami.

‘Nacimiento’

S’estrena aquest dimecres també ‘Nacimiento’, de Park Heung-sik, un film biogràfic històric i religiós que narra la història del primer sacerdot i màrtir coreà, Andrés Kim Daegeon, qui va elaborar el primer mapa de Corea accessible a Occident.

‘Mayday Club’

Hafsteinn Gunnar Sigurosson estrena aquest divendres la comèdia ‘Mayday Club’. Poca gent sap que la Sarah (Lydia Leonard) pateix una por terrible a volar. Quan planteja les seves grans vacances amb la seva parella ja no podrà amagar la seva por. És llavors quan decideix apuntar-se a un curs, que promet a tots els participants que els curarà la por a volar.

Netflix estrena una sèrie sobre el pequeño Nicolás

La plataforma Netflix presenta la docuserie ‘Pícaro: El Pequeño Nicolás’. La sèrie documental s'estrenarà el 15 de febrer. Dirigida per Tomás Ocaña i creada juntament a Adolfo Moreno. Als tres episodis, la productora d’investigació CAPA Espanya de Grup iZen ofereix un rigorós relat de la vida de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, connegut com El Pequeño Nicolás.

La moda de Coco Chanel i Christian Dior, a Apple TV+

La plataforma estrena la nova docusèrie de 10 capítols ‘New England Patriots: la dinastía’ el 16 de febrer, en què el director Matthew Hamachek accedeix a l’interior dels New England Patriots a partir del bestseller de Jeff Benedict. Apple TV+ també incorpora al catàleg ‘New Look’ (14 de febrer), una sèrie històrica amb Ben Mendelsohn com a Christian Dior; Juliette Binoche com a Coco Chanel; Maisie Williams com a Catherine Dior; John Malkovich com a Lucien Lelong; o Emily Mortimer interpretant 'Elsa Lombardi' basada en fets reals i rodada a París. 'New Look’ se centra en la vida dels dissenyadors de moda de l’època enmig de la Segona Guerra Mundial.

Finalment, també arriba a la plataforma Snoopy presenta: bienvenido a casa, Franklin’, un especial sobre l’origen d’un dels personatges més cèlebres dels Peanuts, el Franklin (16 de febrer).

A Filmin hi tornen els ovnis

‘Reeperbahn, Unidad Especial’ és l’estrena principal d’aquesta setmana a Filmin (16 de febrer), un projecte documental ambientat a l’Hamburg dels anys 80 per recordar la tasca de la primera unitat policial creada a Alemanya contra el crim organitzat. S’incorpora també al catàleg la segona temporada d’’OVNI(s)’ (20 de febrer), en què Melvil Poupaud torna a protagonitzar una comèdia sobre una agent especial francesa que s’encarrega de l’estudi d’ovnis.

‘The truth about Jim’, a HBO Max

La plataforma HBO Max estrena la sèrie documental ‘The truth about Jim’, on la investigadora aficionada Sierra Barter es veu sorpresa al descobrir dolorosos secrets familiars mentre busca respostes a la pregunta si el seu aviastre Jim Mordecai era un assassí en sèrie. HBO Max també estrena el nou programa ‘En busca del sabor’ amb la famosa xef Carla Hall, qui rastreja la història i el llinatge dels plats, descobrint els origens i cultures internacionals.

Jennifer López, a Prime Video

Prime Video estrenarà el 16 de febrer ‘This Is Me...Now: A Love Story’, un projecte cinematogràfic creat, escrit i protagonitzat per Jennifer López. ‘This Is Me...Now: A Love Story’ és un projecte musical dirigit pel guanyador d’un Grammy Dave Meyers. La plataforma estrenarà el 14 de febrer la tercera temporada d’’El juego de las llaves’.

Sky Showtime estrena ‘La mujer en la pared’ ‘La mujer en la pared’ (19 de febrer) explora el llegat d’un dels escàndols més sòrdids de la història d’Irlanda, en una de les institucions conegudes com les Lavanderías de la Magdalena. Lorna Brady (Ruth Wilson) viu en el poble petit fictici de Kilkinure. Un matí, troba un cadàver a casa i no sap qui ha comès el crim, fins al punt de dubtar de si mateixa, afectada per atacs de somnambulisme.