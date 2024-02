Si hi ha un director capaç de convèncer en totes les seves facetes, aquest és Todd Haynes. Des dels seus inicis amb Safe i Velvet Goldmine, ambdues esplèndides, ha demostrat ser el gran relleu del melodrama (amb Lejos del cielo o Carol), un biògraf que desafia les formes tradicionals del gènere (amb I’m not there) i un excel·lent narrador de faules universals (Wonderstruck). Hi ha qui diu que ha fet un gir cap a la comercialitat per la seva decisió de dirigir Aguas oscuras, que per altra banda és un magnífic thriller d’aires clàssics, i la mateixa brama s’està escoltant ara amb Secretos de un escándalo.

Si aquella era la seva particular visió de les intrigues polítiques que tan bé va treballar Sidney Pollack durant els anys 70, la que s’estrena avui és segurament un dels millors homenatges al cinema d’Alfred Hitchcock que s’han fet des dels bons temps de Brian De Palma. Secretos de un escàndalo juga a les dualitats, al metallenguatge, a emmirallar identitats i a crear suspens a partir d’elements molt domèstics, i sobretot és una devastadora mirada a les conseqüències d’un abús sexual i com aquest pot derivar cap a una disfunció familiar realment esgarrifosa. Un cop vista no s’acaba d’entendre que cap de les seves dues protagonistes, Julianne Moore i Natalie Portman, no s’hagin endut com a mínim la meitat dels premis d’interpretació de la temporada.

El punt de partida és el cas (real) de Grace i Joe, un matrimoni amb filla i una vida aparentment normal a Savannah. Però els orígens de la seva relació no van tenir res de normal: van començar a sortir quan ell tenia 13 anys i ella 36. Malgrat que després han format una família, el fantasma d’aquests inicis els continua perseguint arreu on van. És en aquest context que arriba a casa seva Elizabeth Berry, una actriu que es prepara per interpretar Grace en una pel·lícula independent. Tan Grace com Joe estan oberts a la presència d’Elizabeth, i sembla que ho veuen com una oportunitat per explicar-se al món.

Però resulta que l’actriu, cada vegada més implicada en la vida domèstica de la parella, no es vol limitar a fer la seva feina. Haynes treballa al mil·límetre totes les escenes i acaba dibuixant una reflexió entre angoixant i addictiva sobre els mecanismes que ens mouen a normalitzar socialment els abusos de tot tipus. Ho aconsegueix per la gran feina de les actrius protagonistes del repartiment i la que porten a terme esplèndids secundaris com Charles Melton (impressionant com aquest actor apunta, sense grans escarafalls ni discursos, els matisos de Joe), Cory Michael Smith, Charles Green, Andrea Frankle, Kelvin Han Yee, Hailey Wist i Zachary Branch.