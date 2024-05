Des de Canes: Més que un aparador per a l'elit

Canes obre avui les seves portes amb una sensació de renovada fortalesa. El triomf aclaparador durant tota la temporada de títols presentats l’any passat, amb la Palma d’Or a Anatomía de una caída al capdavant, ha fet que la indústria vegi el festival de la costa blava com l’aparador perfecte per a mostrar qualsevol nou film. Com també va demostrar Killers of the flower moon, de Martin Scorsese, fins i tot Hollywood ha entès que Canes és molt més que un indret on estrenen autors elitistes, ja que el cinema projectat a la Croisette pot adquirir una notorietat que porti qualsevol film als Oscars. Quins cineastes aspiren a renovar els èxits dels presentats en la darrera edició? La llista és intimidadora: Francis Ford Coppola, Yorgos Lanthimos, Kevin Costner, Andrea Arnold, George Miller, Jacques Audiard, Paul Schrader, David Cronenberg, Paolo Sorrentino, Oliver Stone, Arnaud Desplechin, Sean Baker, Leos Carax... I la sensació és que els films que poden donar la campanada son de nous realitzadors... Entre els intèrprets que es passejaran per la catifa vermella, com sempre, un allau de glamur encapçalat per Emma Stone, Catherine Deneuve, Adam Driver, Anya Taylor-Joy, Sebastian Stan, Léa Seydoux, Cate Blanchett, Demi Moore, Willem Dafoe, Chiara Mastroianni, Richard Gere, Uma Thurman, Vincent Cassel, Selena Gomez, Zoe Saldana, Nicolas Cage, Chris Hemsworth... La presència espanyola és escassa i cal anar fins a la secció de la Quinzena de cineastes per a trobar Jonás Trueba, un ídol cinèfil a França, que estrenará el llarg Volveréis, i Elena López Riera, amb el migmetratge Las novias del sur. Podem sumar també entre l’aportació local Misericorde d’Alain Guiraudie, que compta amb producció catalana, i un parell de directors espanyols en el jurat: el barceloní Juan Antonio Bayona, en la secció oficial, i el madrileny Rodrigo Sorogoyen, a la Setmana de la crítica. Destacar les dues Palmes d’Or honorífiques lliurades a dues icones del cinema nord-americà com la llegendària actriu Meryl Streep i el visionari cineasta i productor George Lucas.