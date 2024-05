Antoni Bassas, premiat per la Premsa Comarcal

El periodista Antoni Bassas rebrà el 3r Premi d’Honor Premsa Comarcal, el guardó més important de tots els que lliura anualment l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC). El rebrà el 31 de maig durant la Festa dels Premis Premsa Comarcal que se celebrarà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Un guardó per «la seva trajectòria, per la seva professionalitat i per ser un referent en el món dels periodistes. Sempre ha cregut en la premsa comarcal, i sempre que li hem demanat col·laborar mai ens ha fallat. I ara que el periodisme està en qüestió està bé posar en valor la feina d’una primera espasa del periodisme», com va explicar el president de l’ACPC, Francesc Fàbregas.