Quan Pepe Navarro s'escapava de la mili per fer ràdio a Manresa

El periodista Pepe Navarro va confessar aquest dissabte a la nit al programa Col·lapse de TV3 una anècdota de la seva trajectòria com a comunicador que poc se sabia fins ara i que té a veure amb la Catalunya central: mentre feia el servei militar a la caserna de Berga s’escapava a les tardes per fer ràdio a Manresa.

Navarro, que actualment té 72 anys, va confessar a l'espai conduït per Ricard Ustrell que cada migdia, sortia d’amagat de la caserna i, vestit de militar, feia autoestop perquè algun conductor el portés fins a Manresa. «Eren uns 50 quilòmetres d’una carretera maleïda, plena de revolts i amb un barranc al costat del riu», recorda d’aquell trajecte.

A la capital del Bages feia un torn de «quatre o cinc hores» a Ràdio Manresa i després tornava cap a Berga. Els caps de setmana, s’encarregava també de la programació de tota la tarda d’Ona Media.

Fill de pares andalusos, la família de Navarro es va traslladar a Sabadell quan ell tenia dos anys. Al món del periodisme hi va arribar a través d’un curs de l’Escola de Ràdio de Radio Joventut de Barcelona. Després, va venir l’experiència radiofònica a Manresa. I, un cop acabada la mili, el setembre del 1974, es va matricular a la Universitat Autònoma de Barcelona per cursar Periodisme. El 1983 va fer el salt a la televisió, per presentar La Tarde de TVE. Alguns dels espais que ha presentat al llarg de la seva carrera són El día por delante, Esta noche cruzamos el Mississippi, Gran Hermano i Estamos todos locos.