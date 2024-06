Així ha funcionat 'Ni que fuéramos Shhh' en arribar a TEN

L'experiment que han preparat Fabricantes Studio per a les xarxes socials ha traspassat fronteres. Però no, no ens referim a fronteres geogràfiques, sinó més aviat a fronteres digitals. 'Ni que fuéramos Shhh' va ser concebut com un projecte per a YouTube i Twitch, però, a poc a poc, i abans de l'estrena, ja va anar sumant adeptes com la plataforma Tivify o Atlàntic Televisió (la primera cadena privada de les Illes Canàries). Però va ser aquest dilluns, 3 de juny, quan el format va saltar definitivament a la TDT estatal amb el seu desembarcament a TEN. I com li va anar en termes d'audiència al format presentat per María Patiño?

La dada real aconseguida per l'espai del cor va ser de 258.000 espectadors de mitjana, amb una quota de pantalla del 3,2%. I fins a 1.228.000 persones ho van veure en algun minut de les quatre hores i quart que va durar el programa al canal de la TDT. Però, més enllà d'aquestes dades, quins altres resultats es poden analitzar d'aquesta estrena?

L'arribada de Belén Esteban i companyia a TEN ha aconseguit que el canal s'alci amb la millor dada diària de la seva història, amb un 1,588%, superant l'1,53% que ostentava el rècord. Això ha fet que la cadena es col·loqui a la posició número 10 del rànquing de canals de TDT, mentre que el mateix dia de la setmana anterior ocupava la posició 14. Aquest dilluns, la cadena va signar un 0,99% de share de mitjana. Amb aquesta nova dada ha aconseguit posar-se davant de canals com Neox, Paramount Network o DKISS.

Per franges d'edat, 'Ni que fuéramos Shhh' va aconseguir un bon 5,5% al públic d'entre 13 i 24 anys, però encara superior va ser el 7,3% pel que fa al públic de 25 a 44 anys. De fet, la consultora GECA explica que TEN, durant l'emissió de l'espai de Fabricantes Studio, és la segona cadena amb millor rendiment en el grup d'aquestes edats, darrere Antena 3 (7,7%) i per davant de Telecinco ( 7,2%).

Per contra, i tot i els estereotips que van associats al públic que sol veure aquest tipus de programa, el nou Sálvame no va aconseguir atraure tant als espectadors de més edat, a partir dels 65 anys. En aquest segment es van quedar amb el 2,2% de quota, mentre que la pitjor dada la van obtenir en nens de 4 a 12 anys amb un 1,4%. Entre els 45 i els 64 anys, van fer un 3,1%.