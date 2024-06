Lara Álvarez fitxa per RTVE i ja té el primer programa

Lara Álvarez ja ha trobat feina després de sortir de Mediaset: fitxa per RTVE. L'asturiana serà la nova cara d'una de les noves apostes de la cadena pública, el concurs 'La conexión', una adaptació de la producció holandesa 'The Connection' i que estarà produïda per Satisfaction Iberia.

En aquest nou format, els concursants hauran de trobar la connexió que hi ha entre totes les respostes que es donin al llarg del programa. A cada episodi hi participaran cinc concursants amb algun nexe comú entre ells i el joc transcorrerà en cinc rondes.

A les primeres quatre, hauran de respondre preguntes sobre cultura popular o curiositats i, ja a la ronda final, els responsables del concurs prometen que els concursants s'enfrontaran a tres minuts de ritme trepidant per resoldre una última pregunta. I és que, per guanyar, caldrà haver estat atent des del començament: totes les preguntes condueixen a una única resposta, que estarà relacionada amb totes: la connexió final.

A més, 'La conexión' cerca ser un espectacle visual. Serà el primer concurs que combini elements reals amb la realitat augmentada, i els concursants estaran en un plató on les preguntes i la seva escenografia es veuran potenciades per la tecnologia digital.