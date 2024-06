Infermers, esteticistes o 'regaytoners': el 'càsting' de Gran Hermano arriba a Barcelona

Alguna cosa especial ha de tenir aquest 'reality', 'Gran Hermano', per a continuar enganxant a tants seguidors fidels 24 anys després de la seva estrena. Després de l'anunci que el programa tornava a les pantalles, les inscripcions per a fer el 'càsting' no han deixat d'arribar. Actualment, consten més de 87.000 sol·licituds, encara que apunta Teresa Comín, directora de les proves, "que continuen obertes i tot el material està sent visionat per l'equip".

Barcelona ha estat una de les parades del 'tour' de 'càstings' que està realitzant l'equip de 'Gran Hermano' —han passat ja per Madrid, Bilbao i València i els queda Sevilla, Màlaga, Palma i Las Palmas de Gran Canaria—.

Aquest dilluns han estat citats 150 possibles concursants, seleccionats minuciosament per l'equip de 'càsting' a l'Hotel Catalonia de la capital catalana.

Han passat set anys des de l'última emissió, 'Gran Hermano Revolution', presentat per Jorge Javier Vázquez. Ara, la resposta del públic davant la tornada del format "és una satisfacció enorme". Explica la directora de 'càsting' que "en el vídeo de presentació, la majoria ens deia que ja era hora de tornar".

Diversitat de participants

Els concursants són l'essència del programa, d'aquí l'aposta per "tornar als orígens de 'Gran Hermano', amb l'anonimat, la música, l'estètica...", diu Comín. Existeix potser una certa pressió per respondre a l'eufòria que ha aixecat la tornada del programa, encara que la directora ho té clar: "Tant de bo que el nostre problema sigui sempre triar d'entre tanta gent bona, a la millor".

Entre els aspirants a concursants, hi ha persones de 18 fins a 81 anys disposades a viure l'experiència, algunes d'elles que busquen obrir un mode de vida. Unes altres, que verbalitzen la necessitat d'aconseguir els diners, que en aquesta edició es magnifica, 300.000 euros, el premi més gran de la història de 'Gran Hermano Espanya'.

Francesco té 30 anys, és italià, encara que porta sis anys a Barcelona, i s'identifica com un dels primers 'regaytoners'. "Significa que dedico les meves cançons a homes, també amb un propòsit social, que els homosexuals estiguin inclosos en un estil musical tan estricte i masclista", ha explicat després de realitzar el seu 'càsting'.

Acostumat a les càmeres, ha passat per altres processos i veu l'opció d'entrar en el programa "com una oportunitat de fer amics i augmentar la visibilitat de persones que d'una altra manera no tindrien com donar veu als seus somnis". Amb el premi li agradaria finançar la seva carrera musical. "Tant de bo fer com Omar Montes!".

Omar és infermer i també vol intentar entrar en el 'reality'. Després d'acabar la carrera, vol fer algun màster, "però econòmicament no puc permetre-me'l". "Crec que enguany és el moment de sortir de la zona de confort, ja que he fet molta teràpia, sento que puc entrar en 'Gran Hermano'. Si puc ajudar a algú o servir d'exemple per la meva lluita, millor". Sobre la convivència, Omar ja té alguna experiència. "Si la primera vegada que ho vaig fer em va sortir bé, la segona, per què no?".

Alba té 28 anys i treballa en un centre mèdic estètic. Es va presentar al programa "perquè considero que és una experiència que vull viure i vull ensenyar qui soc de veritat perquè penso que puc arribar més lluny en la vida que on estic ara". Amb el premi té molt clar què fer, muntar una clínica estètica "que es diria 'Cariños Beauty' perquè crido a tothom carinyo".

La casa situada a Guadalix de la Sierra (Madrid) tornarà a obrir les seves portes la pròxima temporada, ja que tradicionalment 'Gran Hermano' sol emetre's al setembre, "encara que tot depèn de programació", detalla Teresa Comín.