Edicions 62 publicarà entre aquest any i el 2022 els tres títols de l'autor italià Andrea Camilleri que tanquen la popular sèrie negra del comissari sicilià Salvo Montalbano. El primer dels tres, 'El mètode Catalanotti', arriba a les llibreries aquest dijous 4 de novembre, traduït al català, com ha estat habitual a la sèrie, per Pau Vidal.

Camilleri, que va morir el 2019, hi fa un "apassionat i merescut homenatge" a "una de les grans passions de la seva vida: el teatre", segons indiquen des de l'editorial. Es tracta, afegeixen, d'un "misteri apassionant amb regust teatral". Els altres dos títols es publicaran l'any vinent.