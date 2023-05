L’editorial Comanegra ha presentat aquest dimarts la nova col·lecció Cul de sac que presentarà clàssics indiscutibles i contemporanis inèdits en català d’humor, ironia i sàtira. El nou segell aspira a publicar quatre títols l’any i neix amb la publicació de les traduccions ‘Notícies fresques’ d’Evelyn Waugh i ‘El corb burleta’ d’Edgar Allan Poe.

Els propers volums que publicaran seran ‘No hi ha ningú més d’aquí que tu’ de Miranda July la tardor de 2023 i ‘Panxacontent’ de David Sedaris el primer trimestre de 2024. Dirigida per Álvaro Muñoz, la col·lecció vol omplir un buit en l’edició catalana amb traduccions actualitzades de la mà de traductors com Ferran Ràfol Gesas, Jaume C. Pons Alorda, Bel Olid o Borja Bagunyà.