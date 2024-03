Nexum Edicions publica una història de Catalunya amb to humorístic escrita pel Chat GPT

La història de Catalunya narrada per una intel·ligència artificial amb sentit de l'humor. Aquesta és la "primícia" que representa 'Història de Catalunya segons Chat GPT' (Nexum Edicions), l'autor de la qual no és altre que Chat GPT: "No hi ha cap llibre on se li reconegui l'autoria i que això sigui un valor afegit", sosté el seu editor Oriol Orfila en una entrevista amb l'ACN. Orfila explica el volum com "una mirada al passat des del futur" i es confessa astorat per la capacitat del xatbot d'entendre l'essència de moments i personatges històrics catalans, "per després fer-ne broma" tal com ell li demanava. Des dels primers pobladors fins a l'era moderna, el llibre narra esdeveniments històrics claus des d'una perspectiva única i hilarant.

Presentat com una "primícia mundial", 'Història de Catalunya segons Chat GPT. De l'Abric Romaní a mi'', ofereix una perspectiva singular de la història del país, explicada amb la intel·ligència artificial i el sorprenent sentit de l'humor de Chat GPT.

El seu autor, el popular xatbot conversacional, s'alimenta d'una vasta quantitat de dades històriques, culturals i humorístiques, i escriu a partir de les preguntes sobre fets històrics concrets que li formulava l'editor, Oriol Orfila, que també va afegir a l'encàrrec que el relat tingués un to humorístic.

"Vaig pensar que tindria gràcia fer-li preguntes sobre un tema, com la història de Catalunya, però amb ironia. Li vaig demanar que em parlés de Jaume I amb ironia i humor, i quan vaig veure que al xat se li havia acudit que podia comparar Jaume I amb un conqueridor actual com George Clooney vaig veure que aquest era el camí, que era genial i podia ser molt divertit", rememora l'editor en declaracions a l'ACN.

A través de les seves pàgines, els lectors descobriran anècdotes poc conegudes, interpretacions divertides de personatges històrics i esdeveniments narrats amb frescor i originalitat. "Li vaig demanar al Chat GPT que fos divertit, i ho fa amb molta gràcia, cosa que et deixa de pedra", confessa tot destacant com el meravella "que sigui capaç d'entendre l'essència de cada personatge o de cada moment històric, per després fer-ne broma".

La seva feina s'ha limitat a fer d'editor, "com faria amb un text de qualsevol altre autor", assegura, corregint algun petit error o barbarisme que contenien els missatges de Chat GPT. Tot plegat, això sí, a partir de preguntes concretes sobre fets històrics concrets. Però Chat GPT no només ha escrit el llibre, també és l'autor de les il·lustracions que l'acompanyen, també en clau còmica, com la portada del llibre, on s'auto-representa com un robot assegut en una taula, envoltat de llibres d'història i documents, amb una línia de costa i dues visions de la Sagrada Família al seu darrere.

"La intel·ligència artificial és una tecnologia totalment disruptiva, i més que pensar si pot ser perillosa o no, hem de pensar que ha vingut per quedar-se i per tant més val conèixer-la. El llibre és una manera d'apropar-te a les capacitats de la intel·ligència artificial. Una mirada al passat des del futur i aquest és un dels grans valors del llibre", resumeix .