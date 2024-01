Des que el personatge aparegués per primera vegada el 1919, El Zorro ha viscut aventures en infinitat de llibres, pel·lícules i produccions televisives. Amazon Prime Video vol fer ara una volta de rosca al justicier emmascarat, considerat un dels primers herois de ficció de la cultura moderna, amb una nova sèrie que mostra els primers passos de la seva formació com a defensor dels oprimits a la Califòrnia de principis del segle XIX. L’estrena avui, i aquest mateix diumenge 28 de gener (22.00 hores) es podrà veure en obert a La 1 de Televisió Espanyola.

Zorro explica com el jove Diego de la Vega (Miguel Bernardeau) es converteix en el primer Zorro no indígena, cosa en què tindrà molt a veure l’assassinat del seu pare (Luis Tosar). «Quan viatja des de l’acadèmia militar en què està estudiant a Espanya a Los Angeles es troba que la ciutat no és el que ell pensava, que hi ha molta opressió per part dels ranxers i moltes injustícies», assenyala el protagonista. «Passarà de ser un nen a un home, amb tot el que això comporta», afegeix l’actor, que considera que aquesta visió més jove del personatge que presenta la sèrie és una de les diferències principals respecte a tot el que s’ha vist abans del personatge, sobretot a les famoses pel·lícules protagonitzades per Antonio Banderas. «Seria molt bonic que la gent s’assegués, en família, a veure aquesta nova versió del personatge que té acció, una història d’amor i coses que poden entretenir i commoure molt», destaca Bernardeau, que va haver d’aprendre a muntar a cavall i a lluitar amb espases per aconseguir el paper, que va aconseguir després d’un llarg càsting.

El gran dolent de Zorro recau en l’ambiciós i manipulador governador, disposat a tot per parar a l’heroi que pot desemmascarar els seus tripijocs. El personatge està interpretat per Rodolfo Sancho en el que suposa el seu primer paper a la televisió després que l’estiu passat saltés la notícia que el seu fill havia estat detingut a Tailàndia acusat d’assassinat.