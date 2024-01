La família de 'Gran Hermano' plora la pèrdua d'un dels seus concursants més destacats. Conrad Chase, primer finalista de la sisena edició del reality al nostre país, ha mort aquest divendres als 58 anys, segons ha revelat Telegenia, l'oficina de representació de molts dels seus participants, desconeixent-se els motius de la seva mort

"Lamentem la defunció de Conrad Chase, concursant de 'Gran Hermano 6'. Acompanyem en el sentiment als seus companys, amics i familiars", ha publicat l'esmentada agència en el seu compte oficial de Twitter (Ara X) sobre la mort de l'actor i empresari de nacionalitat estatunidenc.

Cal destacar que Conrad Chase va estar a un pas de guanyar 'Gran Hermano', però es va haver de conformar amb la segona posició en aquella edició presentada per Mercedes Milá, en la qual, finalment, es va proclamar guanyador el llavors taxista alacantí Juanjo Mateo.

Conrad no va ser un dels concursants inicials d'aquella sisena edició de 'Gran Germà' en Telecinco. L'americà va entrar a la casa de la Guadalix de la Sierra com a concursant reserva en la quarta gala d'aquella edició, que va estar marcada pels abandonaments de Mercedes García i Ángel Díaz en els primers dies de convivència.

El fet de no aconseguir la victòria a 'Gran Hermano 6' no va ser un impediment perquè la seva amistat amb Juanjo s'enfortís dins i fora de la casa de Guadalix de la Sierra. Tots dos es van endinsar en el món de la música amb la cançó 'La gosadera', llançant 'No te quiero más' al costat de Las Latinas dos anys més tard. És més, l'actor també va ser un dels integrants de la banda Baja Boys com a vocalista i coreògraf.