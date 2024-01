Joc de cartes, un dels concursos més consolidats de TV3, tindrà la seva versió espanyola a La Sexta de la mà del xef de referència de la cadena d’Atresmedia: Alberto Chicote. El presentador de Pesadilla en la cocina i ¿Te lo vas a comer? es posa al capdavant, a partir d’aquest dijous (22.45 hores), de Batalla de restaurantes, un concurs gastronòmic que busca el local que prepara millor el plat típic de la seva regió.

La mecànica és pràcticament calcada al Joc de cartes de Marc Ribas, ja que parteixen del mateix format original: My restaurant rocks, que porta 17 temporades d’èxit a Alemanya, nou a Itàlia, s’ha emès a França i també ha estat adaptat per altres cadenes autonòmiques espanyoles a banda de la catalana, com Telemadrid, ETB (País Basc) i À Punt (Comunitat Valenciana).

Premi de 10.000 euros

Cada setmana quatre restaurants d’una mateixa ciutat i especialitzats en el mateix plat local s’enfrontaran per obtenir un premi de 10.000 euros. Els propietaris dels locals es valoraran entre ells, puntuant-se en una forquilla del 0 al 10, en sis categories: espai, cuina, menjar, servei, preu i l’especialitat regional en què competeixen, «aquest plat especial que serveix com a nexe entre uns restaurants i altres», explica Chicote. Una categoria distintiva del programa i que el diferencia d’altres versions del mateix concurs.

«Són restaurants als quals els va bé i s’arrisquen que algú els doni un judici negatiu, de vegades per un enfrontament personal. Però Chicote també puntua i això fa que el guanyador sigui just», comenta Carmen Ferreiro, directora de programes d’entreteniment d’Atresmedia.

Això sí, els ganivets volaran a la part final, en la posada en comú de les votacions. Aquí quedarà en evidència si els participants han estat honestos en les seves valoracions, si han estirat estratègia per guanyar o si s’han deixat portar per valoracions personals.