Les dures acusacions de violència sexual contra el cineasta Carlos Vermut que van sortir a la llum la setmana passada, a través del diari El País, han tingut les seves primeres conseqüències. RTVE ha decidit eliminar del catàleg de la seva plataforma en streaming, Play, Magical Girl, la pel·lícula amb la qual el cineasta madrileny es va endur el 2014 la Concha d’Or del Festival de Sant Sebastià. La corporació pública no ha donat cap explicació a la seva decisió. El film es pot visionar encara a Mubi i a Filmin, que tot i condemnar l’actitud de Vermut i donar tot el seu suport a les víctimes, per ara no eliminarà ni Magical Girl ni Diamond Flash.