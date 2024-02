N ormalment tota criatura que va a El hormiguero (A3 TV) és per vendre o promocionar alguna cosa. Un disc, una pel·lícula, una obra de teatre, un espectacle, una telesèrie... El programa és tan potent en ressonància i audiència que s’ha transformat en una colossal plataforma de venda.

Ahir, no obstant, se’n va produir una excepció. Brigitte Nielsen va anar al programa simplement per fer content Pablo Motos. Va ser molt bonic. Home, a la Brigitte li va anar bé el seu pas per El hormiguero perquè ara es dedica a amenitzar festes a Marbella i tot impuls televisiu és bo per al negoci. Però, fonamentalment, el gran beneficiari d’aquesta visita va ser Motos. Tot just arribar al plató es van fer petons de manera carinyosa diverses vegades, es van tocar, es van acaronar tendrament. I un Motos embadalit va confessar que el seu gran desig de sempre era poder tenir Brigitte cara a cara. L’adora. És un mite per a ell. Un somni. I Brigitte, que té més taules i experiència que el Teatro Chino de Manolita Chen, li corresponia dient-li a Motos que era tan famós com Oprah Winfrey, o sigui, fabulós. ¡Ah! Quin clima de passió s’hi va conformar.

Després a la Brigitte li van repassar una mica els matrimonis i flirts amb pollastres famosos, com Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone. Però es van oblidar de Bertín Osborne. ¡Homeee! Va ser un error garrafal, el de Motos. L‘afer de Bertín i Brigitte, fa gairebé 30 anys, va ser una cosa prodigiosa. Advertien els tafaners de l’època que el seu idil·li va ser tan tòrrid i intens que al seu costat el que va passar a Pompeia després de l’erupció del Vesubi va ser una broma. Ho va explicar el mateix Bertín en una sessió d’aquella Tómbola del Canal 9 de València. Deia, textualment: "Brigitte, quan agafa un home, l’esprem. Stallone, després de casar-se amb ella, es va quedar amb menys carn que un canari. El va deixar consumit. ¡Aquesta dona és una bèstia!". Home, amb la de vegades que ha anat el Bertín a El hormiguero –l’última, a mitjans de desembre– i ara té fins i tot Brigitte Nielsen. Però ni a ell ni a ella els ha anomenat i recordat el seu bàrbar i ardent ‘affaire’...

Diu l’humorista Pepe Colubi a l’Ilustres ignorantes (M+) d’aquesta setmana que amb els antics amants, i els seus records, passen coses tremendes. "Potser aquella que tu consideres que va ser el gran amor de la teva vida avui et recorda a tu dient ‘només va ser un simple noviet’".