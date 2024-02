L’equip de preparadors que assessorarà els concursants de la tercera temporada d'«Eufòria» arriba amb novetats. En l’edició d’enguany s’incorporen dues cares noves: Alfons Nieto i Natalia Palomares. L’equip el completen Daniel Anglès, Clara Luna i Jordi Cubino, que repeteixen.

L’actor Alfons Nieto serà el nou preparador d’interpretació. Format a l’Institut del Teatre, Nieto ha trepitjat els principals teatres del país i ha participat en importants produccions de Netflix, HBO o Prime Video.

Natalia Palomares, que va participar a «Eufòria Street Dance», serà la nova coreògrafa del programa. Formada en danses urbanes als Estats Units, compta amb més de dues dècades de carrera professional. Ha treballat en publicitat per a marques com Nike o Pepsi i en els darrers anys ha creat coreografies per Eurovisió i ha col·laborat amb artistes internacionals com Luis Fonsi, Shakira o Rosalia.

Els setze concursants es desvetllaran en dos programes que s’emetran per TV3 els divendres 16 i 23 de febrer.