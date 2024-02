El gran dia ha arribat. Des que el passat 20 de novembre arrenqués una nova edició de 'Operación Triunfo, la primera emesa a través d'Amazon Prime, són molts els concursants que s'han quedat pel camí fins a arribar a la gran final d'aquest dilluns. Amb Juanjo, Lucas, Martin, Naiara, Paul i Ruslana com a grans finalistes, el programa afronta ara la seva gala definitiva, que comptarà amb convidats especials de la talla de Lola Índigo i Ana Mena.

Al llarg de l'última setmana els espectadors i fans dels membres de l'Acadèmia han pogut votar a través de l'aplicació oficial del concurs pels seus participants favorits. Cal recordar que dels últims sis aspirants, només tres passaran el primer tall de la final, que es decidirà mitjançant una nova votació després de la segona interpretació, aquesta vegada de la cançó triada en la Gala 0.

Grans preferits

Amb tot per decidir, les enquestes ja posicionen a Naiara com la gran favorita per a guanyar el programa. La saragossana tractarà d'estar entre els tres 'superfinalistas' amb el seu 'Sobreviviré', de Mónica Naranjo. També Paul Thin i Ruslana, que interpretaran 'Baby Hello' de Rauw Alejandro amb Bizarrap i 'Zombi' de The Chanberries s'han guanyat un lloc en el cor de l'audiència. Quant als altres tres classificats, Lucas cantarà 'Pillowtalk' de Zayn, Juanjo interpretarà 'Without You' d'Harry Nilsson i, finalment, Martin interpretarà 'Golden Hour', de Jyke.

Cal recordar que la final podrà seguir-se a partir de les 22.00 hores d'aquest dilluns, 19 de febrer, a través de la plataforma Amazon Prime.