Amazon Vídeo va emetre aquest dilluns, 19 de febrer, la gran final de 'OT 2023'. La dotzena edició del talent xou, produït per Gestmusic, va arribar a la seva última gala amb sis candidats a la victòria: Martin, Lucas, Juanjo, Ruslana, Paul Thin i Naiara. Finalment va ser aquesta última qui es va emportar el premi de 100.000 euros, després de realitzar un concurs pràcticament rodó en el qual ha aconseguit ser la favorita del públic fins a tres ocasions.

D'aquesta manera, es van complir les prediccions i Naiara es va proclamar com la vencedora del concurs després de tres mesos de formació en l'Acadèmia més famosa de la televisió. Ho va fer a més de forma aclaparadora, reunint el 49% dels vots enfront del 26% de Paul i el 25% de Ruslana.

Ara, com la resta dels seus companys d'edició, intentarà aprofitar l'aparador de 'OT 2023' per a iniciar la seva pròpia carrera musical. Abans de la seva entrada en el programa, la jove de 26 anys ja es dedicava a la música. Des dels 17 ha estat una de les veus de 'Nova Alaska', orquestra que l'ha portat per diferents punts del país.

Naiara compaginava aquest treball amb un projecte en solitari sota el nom de Laène. Amb temes com a 'Taure', '24/7' o 'Iniciales' ha acumulat milers de reproduccions en Spotify. Precisament, en aquesta mateixa plataforma s'ha alçat com la concursant de 'OT 2023' amb més oients mensuals, superant la xifra de 770.000.

Més enllà de la música, la velocitat és una altra de les seves passions. De fet, li encanta anar sola en el seu cotxe mentre escolta algunes de les seves cançons favorites. "Et trobo a faltar bb", va escriure en una fotografia al costat del seu Audi.

El programa li va regalar un tricicle després del seu pas per 'OT al dia', protagonitzant un dels moments més virals del programa al crit de "Accelera!". Un lema que ja s'ha convertit en el seu propi crit de guerra.