The Mediapro Studio, a través de 100 Balas, i Sayaka Producciones preparen una sèrie ambientada en l'actualitat per a la plataforma d'Amazon Prime Video sobre una monarquia espanyola fictícia. La producció en clau de comèdia portarà per títol 'Su majestad' i està creada per Borja Cobeaga i Diego San José. La sèrie s'estrenarà a més de 240 països i territoris d'arreu del món com a part de la subscripció Prime. La protagonista principal és Anna Castillo en el rol de la princesa Pilar, acompanyada d'Ernesto Alterio que exercirà de secretari reial. L'acció s'ambienta en l'any 2024, quan la princesa s'ha de fer càrrec de la monarquia després d'un escàndol que ha esquitxat el seu pare, el rei Alfons XIV.

Després d'haver escrit junts pel·lícules com '8 apellidos vascos', 'Fe de etarras' o 'Súperlopez', i haver creat per separat les sèries 'Vota Juan' i 'No me gusta conducir', aquesta és la primera vegada que Borja Cobeaga i Diego San José creen conjuntament un projecte per a televisió. Els guions van a càrrec dels mateixos Cobeaga i San José al costat de José Antonio Pérez Laredo ('Órbita Laika', 'Estación Apolo', 'Caminantes'), mentre que la direcció recau en mans de Cobeaga i de la cineasta Ginesta Guindal ('Élite', 'Vida perfecta', 'El vecino'). La sèrie, de set episodis de mitja hora de durada, s'està rodant a diferents localitzacions de Madrid.