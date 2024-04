10 pel·lícules d'estrena a les plataformes que no et pots perdre aquest abril

Aquest abril, l'oferta a les plataformes es distingeix per la seva varietat: comèdies romàntiques, pel·lícules aplaudides a festivals, animació, cinema d'aventures, documentals. Entre els títols més destacats, 'Pared con pared', comèdia romàntica protagonitzada per la cantant Aitana, el nou deliri de Zack Snyder ('Rebel Moon, Parte 2: La guerrera que deja marcas'') i la monumental 'El árbol de las mariposas dorada', dirigida pel vietnamita An Pham Thien i premiada com la millor òpera prima al festival de Cannes.

'Música', de Rudy Mancuso (Prime; 4 d'abril)

Primer llargmetratge com a director del nord-americà Rudy Mancuso, artista polifacètic amb moltíssima presència a internet. Es tracta d'una comèdia romàntica amb la música i les escapades a la fantasia com a matèries primere. El mateix Mancuso encarna el protagonista, un músic que es creua amb una jove alegre i entusiasta (encarnada per la carismàtica Camila Mendes) que li fa replantejar-se la vida i les prioritats.

'El árbol de las mariposas doradas', d'An Pham Thien (Filmin; 5 d'abril)

Monumental pel·lícula, amb el títol original 'Under the Yellow Cocoon Shell', guanyadora del premi a la millor òpera prima al festival de Cannes. Dirigida pel cineasta vietnamita An Pham Thien, és, entre moltes altres coses, una experiència sensorial aclaparadora i apassionant. El protagonista ha de portar el seu nebot i el cos de la seva cunyada, morta en un accident, al seu poble natal situat en una zona rural.

'La gran exclusiva (Scoop)', de Philip Martin (Netflix; 5 d'abril)

Mescla de thriller i drama inspirat en fets reals: l'entrevista que la BBC, en concret el programa Newsnight, va realitzar el 2019 al príncep Andreu d'Anglaterra, en què se li va preguntar per la seva relació amb Jeffrey Epstein, investigat per abusos sexuals. La pel·lícula segueix els passos de l'equip periodístic que va preparar l'exclusiva i compta amb Gillian Anderson ('Expedient X') a la pell de la presentadora que va fer l'entrevista.

'Beyond Utopia', de Madeleine Gavin (Filmin; 5 d'abril)

Guanyador del premi del públic al festival de Sundance i nominat a un BAFTA, aquest impressionant documental de la cineasta Madeleine Gavin documenta el malson que viuen les famílies que volen sortir de Corea del Nord i aconseguir així la llibertat. L barreja de materials (arxiu, entrevistes), impressiona sobretot quan mostra els vídeos realitzats mitjançant càmera oculta.

'Metalocalypse: Army of the Doomstar', de Brendon Small (HBO Max; 6 d'abril)

Posada de llarg, en format de pel·lícula de gairebé hora i mitja, de la sèrie de culte 'Metalo-calypse' (2006-2013). És una pel·lícula d'animació destinada al públic adult que explica una nova aventura dels protagonistes de la sèrie, els Dethklok, una banda de death metall. Nathan Explosion, el seu líder, haurà de salvar els seus companys i enfrontar-se a un particular Apocalipsi.

'Pared con pared', de Patricia Font (Netflix; 12 d'abril)

Comèdia romàntica amb un reclam indiscutiblement atractiu: està protagonitzada per Aitana. La popular cantant dóna vida a Valentina, una pianista que es prepara per a una audició, fet que desesperarà el seu veí (Fernando Guallar), que treballa a casa i no es pot concentrar amb la música. Dirigida per Patricia Font ('El mestre que va prometre el mar'), és el 'remake' d'una pel·lícula francesa.

'Michel Gondry: Hazlo tú mismo', de François Nemeta (Filmin; 12 d'abril)

Documental que repassa la trajectòria i aprofundeix en l'obra de l'artista i cineasta francès Michel Gondry, figura clau del videoclip i director de pel·lícules de la brillantor i la importància d' 'Oblida't de mi!' (2004) i 'La ciència del somni' (2006). Estructurat al voltant d'una entrevista central amb Gondry, compta amb el testimoni, entre d'altres, de Björk, Jim Carrey, Kate Winslet, Spike Jonze, Jack White i The Chemical Brothers.

'Rebel Moon (Parte 2): La guerrera que deja marcas', de Zack Snyder (Netflix; 19 d'abril)

Tot just quatre mesos després de l'estrena a Netflix de 'Rebel Moon (Part 1): La niña del fuego' (2023), arriba a la plataforma la continuació de l'excessiva saga espacial imaginada per Zack Snyder, un cineasta que no sol provocar reaccions o emocions intermèdies: o t'agraden les seves pel·lícules o no les vols veure ni per equivocació. L'actriu Sofia Boutella torna a encarnar Kora, la guerrera protagonista.

'Cinema Laika', de Veljko Vidak (Filmin; 26 d'abril)

Documental sobre el procés de construcció d'una sala de cinema a un poblet de Finlàndia, concretament en una antiga fosa abandonada. Els impulsors d'aquesta sala són l'escriptor Mika Lätti i el seu amic, ni més ni menys que el director Aki Kaurismäki (Fallen Leaves). La pel·lícula, que compta amb la participació de Jim Jarmusch, documenta aquest esdeveniment alhora que explora la passió de Kaurismäki pel cinema.

'Metronom', d'Alexandru Belc (Movistar+; 22 d'abril)

Projectat a la secció Un Certain Regard del festival de Cannes, 'Metronom' és un drama dirigit pel cineasta romanès Alexandru Belc. Es tracta d'una història d'iniciació i descobriment ambientada a Bucarest, Romania, el 1972. Ana (Mara Bugarin), la protagonista, és una noia de 17 anys que intenta assumir que el seu xicot, un noi de la seva mateixa edat, se n'hagi d'anar a viure a un altre lloc.