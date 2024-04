‘L’Acadèmia’, la nova sèrie juvenil de TV3 i Prime Video sobre futbol

El centre d’entrenament del millor club de futbol del món on nois i noies treballen molt per convertir-se en grans estrelles d’aquest esport és el marc de L’Acadèmia, la nova sèrie que, després de Jo mai mai –ficció també protagonitzada per joves–, va estrenar aquest dilluns TV3, en obert, i la plataforma gratuïta 3Cat, doblada al català. Avui, li tocarà el torn a la plataforma de pagament Amazon Prime Video, que l’emet en castellà.

Com ja està sent habitual en aquest tipus de ficcions que podrien semblar al principi destinades a un públic juvenil, la història que s’explica serveix d’excusa per abordar temes més profunds que interessen també els adults. En aquest cas els assumptes que hi van apareixent són la competitivitat, la superació personal, la relació paternofilial, la disciplina i l’abús de poder, així com el masclisme i l’homofòbia, dues xacres que, junt amb el racisme, encara no s’han aconseguit desterrar d’aquest esport.

Així, la sèrie, una superproducció de Sony Pictures Television i Brutal Media, explica durant els seus vuit capítols com l’arribada d’un jove colombià, el Jairo (Ton Vieira, HIT) al centre d’entrenament, fitxat per un preparador, Willy (Marc Martínez, Nit i dia), que al veure’l jugar al carrer es queda fascinat per la seva màgia, desperta la rivalitat de l’acabat de nomenar capità, l’Adrián (Marc Soler, UPA Next), fill d’una llegenda del futbol que vol seguir els seus passos. I també un inconfessable desig, ja que l’Adrián és gai, una realitat que oculta perquè és tabú en un món tan homòfob com el futbol.

En l’elenc d’aquesta ficció dirigida per Fernando Trullols (Bosé, Hache, Mediterráneo) i Laura Jou (La vida sense la Sara Amat) hi participen joves talents, com Mia Sala-Patau (Això no és Suècia), Ebony Vidjrakou (Brutal Doctor), León Martínez, el fill de Marc Martínez (Paradís), així com altres actors veterans com Bárbara Goenaga, Paco Tous, Diego Martín, Irene Montalà i Luka Peros.