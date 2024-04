Els manresans Àlex Tous i Nadine Romero presentaran "Pisos d'estudiants" a 3Cat

Els tiktokers manresans Àlex Tous i Nadine Romero seran els encarregats de presentar aquest dijous, 25 d'abril, el nou programa d'EVA, la secció temàtica per als joves de 3Cat, "Pisos d'Estudiants". Els dos joves competiran per trobar el pis d'estudiants cinc estrelles. Per aconseguir-ho, en cada episodi visitaran dos pisos que comparteixen joves de Lleida, Girona, Vic i Barcelona i en puntuaran cinc aspectes: la higiene, l'entorn, l'espai, la supervivència i la convivència. El pis que aconsegueixi més estrelles de cada episodi guanyarà una mensualitat de lloguer.

Durant el rodatge, que va durar unes quatre setmanes, els dos manresans asseguren haver trobat coses escatològiques a l'interior de les propietats que els va tocar puntuar, segons han revelat al pòdcast Loft, presentat per la també tiktoker Berta Aroca.

En declaracions a Regió7, Romero assegura que es tracta d'una proposta "molt graciosa i entretinguda" amb episodis "molt picats", d'uns vint-i-cinc minuts de duració, que "deixen amb ganes de més".

"Pisos d'estudiants" compta amb vuit episodis que s'estrenaran cada setmana, començant aquest dijous, a 3Cat i YouTube.