Una parella que va sortir de "La isla de las tentaciones", a punt del divorci: "Sé que tinc moltes coses que millorar, però tampoc soc mal pare"

No han estat moltes les parelles que han aconseguit sortir reforçades de 'L'a isla de las tentaciones', un dels programes favorits de l'audiència. Ja sigui per les que van entrar juntes o les que es van formar en les viles, l'esperança de vida d'una parella sortida d'aquest format no sol ser molt alta. La tendència a la infidelitat o la cerca d'altres objectius més enllà de l'amor, com la fama o els diners, fa que els concursants no tinguin relacions duradores.

Tot el descrit en el paràgraf anterior no era aplicable a Lester i Patricia. Tots dos van participar en la segona edició del programa: Lester Duque va entrar de parella amb Marta Peñate, mentre que Patricia Pérez era una de les temptadores. El feeling entre tots dos, afegit a les intencions de Marta, de no continuar amb Lester va fer que tots dos sortissin junts de la vila.

Els dos concursants van confirmar el seu romanç i el 2022 el van reafirmar amb unes noces. Quatre anys d'amor que sembla que estan arribant a la seva fi poc després de ser pares per primera vegada. Patricia ha confirmat la crisi al canal de MTMAD. Ella assegura no sentir el suport de Lester i no veure'l tan involucrat en la paternitat.

Una situació que l'ha portat al límit i a afirmar frases com: "Casada, a punt de divorciar-me". Les frases de Patricia no han agradat a Lester. "No tinc ganes de res. No m'esperava les paraules que Patri ha dit sobre mi i crec que tenim molt de què parlar. Sé que tinc moltes coses que millorar, però tampoc soc mal pare".

De moment no hi ha res decidit entre els dos, però sembla que l'enteniment s'ha acabat així com la flama de l'amor. Caldrà veure quins moviments realitzen en els pròxims dies.