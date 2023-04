Quatre ambients diferents per al Sant Jordi de la capital ceretana

Puigcerdà ha viscut un Sant Jordi diferent. El fet de caure en diumenge ha provocat una renovació en l’ambient tradicional de la festa de la rosa i el llibre, que en aquesta edició s’ha barrejat amb el turístic i, en un grau major que altres anys, amb el comarcal. Això ha estat així perquè al centre de la vila s’hi han mesclat fins a quatre ambients.

D’una banda, l’ambient del mercat setmanal amb els veïns i visitants de l’Alta Cerdanya que aprecien la cultura del producte de proximitat. D’altra banda, el dels turistes i segons residents que han obert les cases el cap de setmana, en poca quantitat atès que es presenta un pont d’aquí a set dies. En tercer lloc, el propi de Sant Jordi de Puigcerdà, amb les entitats, escoles i veïns de la vila anant de parada en parada; i, finalment, el comarcal, perquè la festa laboral ha provocat que molts cerdans que tradicionalment compleixen un ritual de Sant Jordi de mínims passant per la parada de llibres de l’escola local, en aquesta edició 2023 han fet el cop de cap amb la família i s’han desplaçat a Puigcerdà. En aquest sentit, també la Seu d’Urgell ha registrat una bona presència de veïns de Bellver, Martinet i la resta de la Cerdanya d’influència alt-urgellenca.

Amb aquesta unió d’ambients, el centre de Puigcerdà va bullir amb una barreja multicolor de llibres, roses, verdures, fruites, parament de la llar, furgonetes locals i vehicles d’alta gamma al voltant del passeig 10 d’Abril, on es van mantenir les parades del mercat, les places Santa Maria i dels Herois, on es van col·locar els llibreters i les floristeries professionals, i la veïna plaça del Call, on aquest any com a novetat s’hi van instal·lar les parades de les entitats i associacions de Puigcerdà i la Cerdanya i els partits polítics. En total s’hi van exposar una trentena de parades de llibres i roses des de quarts de deu del matí, una vegada fetes les instal·lacions de les carpes, taules, cadires i domassos, i l’hora de dinar, quan aquest espai ja es va anar buidant per la falta de gent, l’esgotament de les roses i el mal temps. A la tarda, l’ambient es va mantenir a la plaça de Santa Maria fins a primera hora del vespre.

Els tres espais de passeig van tenir també punts de connexió amb les llibreries Viladessau, Cadí i Màgia de Tinta, també als carrers del centre.

Més enllà dels llibres més exposats a les campanyes dels mitjans de comunicació i les grans editorials, algunes de les novetats de temàtica local buscades pels cerdans que van ramblejar per aquest Sant Jordi 2023 han estat El Font-Romeu desaparegut, de Sandra Adam i Martí Solé; Cerdanya. Camins de natura, de Núria Boltà; Sibina, de Rosa Casas, d’Edicions Salòria; El tresor de la princesa Moctezuma, de Marta Contreras, d’Edicions Salòria, i el Joc del Transpirinenc, el joc editat aquest any amb motiu de la commemoració del centenari de l’arribada del tren a Puigcerdà.

Per amenitzar la jornada cultural, l’Ajuntament i les entitats locals van preparar un programa d’actes paral·lel amb un taller de la Colla Castellera de Cerdanya durant el matí a la mateixa plaça del Call, on els de la camisa verd-blava van donar a conèixer l’activitat de l’entitat. A la tarda, a les places Santa Maria i Herois també es va fer una sessió de jocs infantils reciclats, una xocolatada i una mostra de dansa a càrrec de Dansart Cerdanya. De la mateixa manera que els castellers, el Club Gel Puigcerdà també va aprofitar la jornada de festa en família per organitzar una jornada de portes obertes per a infants d’entre tres i dotze anys, que va incloure activitats sobre la làmina de gel i un mercat d’articles d’hoquei de segona mà.

Els carrers del centre de Puigcerdà i el passeig 10 d’Abril van veure els moments més àlgids d’assistència entre les onze del matí i l’hora de dinar. A la tarda, sense el mercat, els segons residents i molts cerdans que es van recloure als respectius pobles, la celebració de Sant Jordi va viure, paradoxalment en relació amb la sobredosi del matí, un aire extraodinàriament íntim, essencialment amb veïns de la vila. El preu de la rosa bàsica, amb embolcall, senyera i logotip, es va situar al volant dels quatre euros.

La Seu d’Urgell també va centrar l’ambientació al passeig de Joan Brudieu i, per tercer any, va proposar una gran jornada de prèvia amb el nou esdeveniment «Llegendària», el qual va oferir una trentena d’actes ja dissabte. El nucli medieval va viure activitats com ara contacontes; presentacions de llibres com el de Júlia Bacardit Un dietari sentimental; Cultura des dels Balcons amb Ivan Caro i gent gran de la Seu; lectura de cançons; una cercavila; i una ballada de gegants.