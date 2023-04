L'esperada diada de Sant Jordi 2023 ha arribat i amb ella, s'han regalat més llibres que l'any passat, el rècord ha estat superar un 5% més les vendes. I si parlem de roses, podríem dir que hem anat agafats de la mà amb la pujada de la venda de llibres. L'avantatge ha estat que aquesta diada ha caigut en diumenge i això ha afavorit tant a floristeries com a escoles, clubs, llibreries, escriptors... Totes les persones que venien una rosa o un llibre s'han pogut beneficiar d'un diumenge d'èxit.

De segur que t'han regalat una rosa ben bonica i tens ganes de conservar-la per l'eternitat, però com ho has de fer? En aquest article t'ensenyarem com assecar la teva rosa de Sant Jordi i com dissecar-la, posteriorment. Primer de tot, necessites sorra, una caixa, un recipient, farina i sal. Aprendràs dues tècniques econòmiques i factibles per mantenir la teva rosa de per vida.

La rosa de Sant Jordi amb sorra i farina

Primer de tot, hem d'agafar una caixeta on hi càpiga la rosa, seguidament l'hem d'emplenar de sorra. La sorra és un element que ens pot servir per mantenir qualsevol mena de flor, així doncs, no la descuideu en el vostre dia a dia. A continuació, hem d'agafar la rosa i enfarinar-la en compte. És molt important que el capoll de la rosa estigui mirant amunt.

Ara, ja tenim la rosa en un lloc segur, però, a on deixem la nostra caixa? La caixa l'hem de posar en un lloc sec de la nostra llar perquè si hi ha humitat en l'ambient, la rosa trigarà més a assecar-se. Si mantenim la caixa en un ambient sec, en un parell de setmanes la rosa estarà assecada i llesta per a guardar-la on més il·lusió ens faci, en un recipient de vidre o en una caixeta decorada, opcions n'hi ha moltes, però l'hem de dissecar molt bé.

La rosa de Sant Jordi amb sal, sol i un recipient de vidre

Una altra opció per tal de dissecar la nostra rosa és posar-la en un recipient, el qual, és aconsellable que sigui de vidre. Tot i que, abans de posar la rosa en un recipient, hem d'emplenar aquest recipient amb sal. La sal ha de ser gruixuda perquè conserva molt millor la flor i absorbeix més ràpidament la humitat d'aquesta.

Una capa d'un centímetre de sal és el que necessitem per emplenar el recipient i ara, sí que hi podem posar la nostra rosa a sobre fins que s'assequi. El més recomanable és que deixem la rosa amb el recipient en una estança on hi hagi molt de sol per tal d'aconseguir una major absorció en menys temps.

Els habitatges amb poca humitat i a on el sol els toca durant tot el dia o gran part d'aquest, aconsegueixen un clima adient per l'assecatge de flors i en especial, per la rosa de Sant Jordi. Aquests dos mètodes són els més barats que trobaràs, amb productes que utilitzes sovint, però, sobretot, els més efectius. L'únic petit problema que trobarem amb aquests dos processos serà que la nostra rosa perdrà una part del seu color natural.