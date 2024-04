Cardona diversifica la seva oferta per mirar més enllà del castell i la mina de sal

Cada any superem l’anterior» pel que fa a nombre de turistes, «però encara no hem assolit les xifres de la prepandèmia, que va ser el punt àlgid de Cardona», segons explica Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica. Tot i això, el turisme segueix sent un dels grans motors de Cardona, ja que aquesta vila situada al cor de Catalunya aconsegueix atraure a més de 100.000 visitants cada any. El castell medieval i la muntanya de sal són els grans atractius amb què compta i el motiu pel qual bona part dels turistes la trien com a destinació turística. Aquest monocultiu és un gran avantatge per la vila, però també suposa nous reptes com aconseguir que els visitants superin la visita ràpida, pernoctin i descobreixin altres aspectes de la vila més enllà d’aquests dos gegants.

L’oferta turística que s’ofereix actualment a Cardona, a grans trets, consta de les visites al castell, la muntanya de sal, el centre històric tant per a públic general, com per familiar, rutes de BTT i senderisme i el comerç, allotjament i restauració locals. Encara que les opcions són prou diverses, la Fundació Cardona Històrica, que és l’encarregada de gestionar el turisme a la vila, s’està centrant a diversificar l’oferta i explorar nous àmbits del sector turístic per complementar l’actual. Sobretot, pel que fa al turisme esportiu de natura, cultural i de reunions, amb la intenció «d’atraure visitants en èpoques de baixa estacionalitat», com apunta Ponsa.

Avui dia, el turisme a la vila segueix a l’alça, tot i que encara no s’ha arribat a les xifres que es registraven abans de la pandèmia. El director recorda que en aquells temps Cardona es trobava en el seu punt més àlgid pel que es refereix a aquest sector, ja que es trobava en el context del Tricentenari de la fi de la guerra de Successió. Tot i això, durant tot el 2023 es va tancar l’any amb un total de 107.462 serveis turístics, una xifra que superava per un 4,25% la de l’any anterior. A més, el divendres i dissabte de la darrera Setmana Santa es van vendre més de 1.500 tiquets cada dia, unes dades que suposen un dels pics més alts dels últims 10 anys.

Diversificar l’oferta turística

Els principals projectes que té entre mans la fundació en aquests moments estan alineats amb aquesta diversificació. Un d’ells consisteix a potenciar l’atracció de rodatges de cinema, a través de la Cardona Film Office. Segons el director de la fundació, és una iniciativa que «entronca amb la tradició cinematogràfica» de la vila, després d’haver estat escenari de diferents peces audiovisuals, entre les quals destaca «Campanades a mitjanit» d’Orson Welles. De fet, per promoure aquest turisme de pantalla el castell de Cardona començarà a collir una nova visita temàtica sobre el cèlebre director de cinema «en breus».

Un altre aspecte que s’està impulsant és el turisme de reunions de la mà de l’Auditori Valentí Fuster, un equipament que va ser dissenyat per acollir congressos i convencions, que pot contribuir a atraure turistes en dies laborables i al fet que es canalitzi aquest flux cap a la resta de recursos patrimonials i naturals de la vila, com també a la seva oferta hotelera, que compta amb més de 300 llits.

Valoritzar la sal de Cardona

Una de les recents novetats de la fundació és la comercialització de la sal provinent del diapir com un «producte gurmet», com un element distintiu i propi de la vila, segons apunta Francesc Ponsa. Així doncs, tots els visitants poden adquirir un molinet de sal que, a banda de ser un «souvenir», és un producte que té «valor històric i gastronòmic». La sal que es comercialitza prové de la muntanya de Cardona i, «a diferència de les sals marines, està lliure de microplàstics». De fet, promocionar i potenciar estratègies de valorització de la sal és una de les principals línies d’acció actuals de la fundació. És per això que també està treballant amb la mina de sal de Wieliczka, a Polònia, per crear una ruta dels productors històrics de sal d’Europa, per així «impulsar conjuntament la difusió de la cultura de la sal».

L’impacte del canvi climàtic

Les èpoques en què hi sol haver un flux més gran de turistes a la vila sol ser per Setmana Santa o bé pel pont del 12 d’octubre, «quan no fa ni molt fred ni molta calor». Tot i això, Ponsa explica que cada cop costa més planificar-ho, ja que «els efectes del canvi climàtic estan fent variar els hàbits de consum turístic». Durant el darrer estiu es va registrar un cert descens pel que fa a visitants al castell, un fet que pot ser causat per les altes temperatures a les quals s’arriba, que superen els 40°. Així doncs, el director assegura que caldrà trobar alternatives per fer que l’oferta segueixi sent atractiva sense que el factor climàtic li posi bastons a les rodes.

Subscriu-te per seguir llegint