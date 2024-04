Les xarxes socials, un element clau per promoure el turisme al Solsonès

Posicionar el territori com «la porta al Pirineu». Aquesta és la base de la present estratègia per potenciar el sector turístic tant a la ciutat de Solsona, com també arreu de la comarca. Per aconseguir-ho, els organismes que s’encarreguen de gestionar el flux de visitants al territori coincideixen en el fet que cal potenciar la projecció del territori a través de les xarxes socials, per seguir mantenint el públic familiar que busca «pau i tranquil·litat», activitats esportives i descobrir un gran llegat cultural que passa des dels monuments del centre històric solsoní i la seva catedral, entre d’altres..

«Com a tot arreu, arran de la pandèmia hi va haver una aturada general en el turisme, però ja s’està recuperant», segons apunta el conseller comarcal Xavier Vilalta. Com va explicar, un dels punts forts amb què compta el territori és la seva ruralitat, un factor que afavoreix que els visitants acostumin a buscar a Solsona la possibilitat de fer «escapades de tranquil·litat» i activitats relacionades amb el turisme esportiu de natura, com les rutes en bicicleta o el senderisme. Uns plans als quals, després de la pandèmia, el públic general «se sol sentir més atret».

«Turísticament, el nord de la comarca és molt potent», segons afegeix el conseller comarcal. Els municipis de la Vall de Lord i, concretament, el Port del Comte aconsegueixen atraure a un gran flux de visitants, sobretot durant la temporada d’esquí. Aquest fet, però, no suposa una amenaça per l’oferta turística de Solsona, ja que la complementa i fa que els turistes aprofitin per gaudir d’altres propostes que ofereix el territori. «Solsona aglutina a prop del 80% dels habitants de la comarca i, per tant, bona part de l’oferta turística està centrada en la capital», de manera que totes les parts es veuen beneficiades d’aquesta connexió entre els diferents serveis disponibles al Solsonès.

L’oferta de visites turístiques de Solsona sol estar activa durant els caps de setmana durant tot l’any i en períodes assenyalats en què hi ha gran ocupació com per Setmana Santa i durant els dies del seu conegut Carnaval. Aquests serveis inclouen espais d’interès com el Pou de Gel, el Palau Episcopal, els racons de Solsona Monumental i els quartos on hi ha els gegants de la Festa Major i del Carnaval. Encara que fora de la ciutat també hi destaquen el santuari del Miracle i Olius, el Zoo del Pirineu i les salines de Cambrils.

Potenciar el territori per les xarxes

El principal pla d’acció que s’està impulsant actualment per tal de promoure el sector turístic arreu de la comarca és l’ús de les xarxes socials. Segons la tècnica de l’Oficina de Turisme Solsonès, Esther Santaeulària, aquest i tenir una pàgina web que contingui tota la informació tan actualitzada com sigui possible «són dos dels elements clau» per augmentar el nombre de turistes que s’interessen pel territori. De fet, un bon gruix de les persones que visiten Solsona la coneixen a través de contingut que veuen per xarxes socials.

D’aquesta forma, des del compte d’Instagram de Turisme Solsonès s’ha començat a promocionar diferents iniciatives que s’ofereixen actualment, amb la peculiaritat que són persones locals que hi treballen o hi tenen qualsevol mena de relació qui apareixen a les publicacions, fent-ne divulgació. Segons Santaeulària, aquesta acció, a banda de comptar amb un valor afegit perquè els locals aporten informació valuosa, també se’ls «fa partícips en l’activitat turística».

Aposta pel turisme esportiu de natura

Una altra dels projectes que està impulsant en aquests moments el nou Consell del Turisme del Solsonès, és «acabar de consolidar una sèrie de camins amb valor històric i patrimonial del Pirineu». Aquestes rutes possibilitarien nous recorreguts en les activitats de senderisme i cicloturisme, sobretot per la zona nord del Solsonès.

A més, també s’està treballant per seguir la continuïtat de la coneguda com la via blava, que prové des de Barcelona i passa el Cardener. La intenció és que connecti el seu curs amb el pantà de Sant Ponç i arribi fins al nord de la comarca. D’aquesta manera, es potenciarà encara més el turisme esportiu a la zona.