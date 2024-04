Quan les xarxes socials són les que marquen on anar i què fotografiar

Risc d’atrapament. No facis fotos ni vídeos quan pugis per l’escala mecànica». El que va començar essent com una gràcia per immortalitzar la Sagrada Família de Barcelona s’ha acabat convertint en un problema que ha obligat, fins i tot, a enganxar cartells amb aquesta frase a les escales mecàniques que surten de l’estació de Metro Sagrada família just davant del temple. Aquí, al mig del pas, cada dia centenars de persones intenten recrear allò que han vist a Instagram o TikTok, ho fan deixant el mòbil arrepenjat en un dels graons i gravant-se mentre apareix darrere seu l’obra de Gaudí.

Les xarxes socials han canviat la forma de fer turisme. La foto i el vídeo són indispensables. I, també, al viralitzar certs llocs, els donen cada vegada més visites amb gent que vol reproduir exactament la mateixa instantània. La Catalunya central, d’aquests llocs, també en té i el principal exemple és la muntanya de Montserrat, per on passen 2,2 milions de turistes l’any. Tot i que la imatge comuna sol ser amb l’abadia i les agulles de fons, el monestir ofereix racons concrets on capturar instantànies o vídeos d’allò més originals. J.J. Niemann (@jjniemann), actor de Broadway, és autor d’un dels clips montserratins més virals: el 2022 va publicar un reel ballant sota les arcades de la portalada i ja suma més d’1 milió de visualitzacions. La Roca Foradada és un altre dels llocs més virals de Montserrat.

El Castell de Cardona també acapara la majoria de fotografies virals del Bages, algunes amb més de 5.000 m’agrades. No en va, l’Ajuntament ha instal·lat un marc amb el nom del municipi per fer fotografies amb la construcció de fons i un punt de selfies habilitat. I per als amants del postureig, cada vegada té més èxit la ruta dels gronxadors, a l’entorn de Santpedor, i el també gronxador que s’ha instal·lat al Mirador de la Bauma, a Castellbell i el Vilar.

Subscriu-te per seguir llegint