L’start-up Environment and Light de Sallent ha impulsat la creació de l’aplicació Somaigua amb l’objectiu de distribuir aigua en envasos de vidre per afavorir la reutilització i l’estalvi energètic. Els seus creadors afirmen que també té la finalitat de potenciar el petit comerç aprofitant els seus canals de distribució «per no contribuir a generar més emissions de CO2 a l’atmosfera a l’hora de fer arribar l’aigua a les cases», assegura Ramon Estrada, un dels emprenedors.

Es tracta d’una aplicació gratuïta per a smartphone (iOS i Android) amb la qual l’usuari pot fer de manera fàcil i ràpida una comanda d’aigua en ampolla o garrafa de vidre retornables. Es porta directament a casa i, en funció de la quantitat de persones que hi viuen, l’app genera un recordatori-notificació on s’avisa el client a través del telèfon mòbil que s’està quedant sense, i que ha de fer una nova comanda, o bé pot programar-la de manera periòdica per no haver-hi de pensar més.

En aquests moments se’n fa una prova pilot a Sallent i la intenció és poder anar ampliant l’abast geogràfic si l’aplicació té acceptació i els resultats són satisfactoris. Segons Estrada, des de l’aplicació s’envia la comanda al comerç que fa la distribució de l’aigua. La inversió que ha requerit la seva creació –Estrada explica que «és de gairebé 5.000 euros»– esperen recuperar-la amb el cobrament d’un petita comissió al proveïdor de l’aigua.

Els impulsors de la idea afirmen que «Somaigua és una eina més, una opció de consum més respectuosa amb el medi i la salut que fa possible reutilitzar, i d’aquesta manera, evitar residus innecessaris». Disposen de la web https://somaigua.com/ i l’app està disponible a Google Play i App Store.