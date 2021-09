El Departament d'Empresa i Treball ha donat aquest divendres el tret de sortida a la primera reunió del Pacte Nacional per a la Indústria 2022 – 2025. La trobada ha estat presidida pel conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, acompanyat del secretari general d'Empresa i Treball, Oriol Sagrera; la directora general d'indústria, Natalia Mas, i el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos.

L'acte ha tingut lloc al Centre de Convencions Internacional de Barcelona – CCIB i ha comptat amb la presència de sindicats, representants d'associacions empresarials i diputats al Parlament de Catalunya.

En concret, a la primera trobada hi han assistit els membres del Consell del Diàleg Social de Catalunya, format per CCOO, UGT, Foment del Treball i PIMEC. Així mateix, hi ha representants dels centres tecnològics, del Col·legi d'Economistes i del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, entre altres. A la trobada han estat presents també set representants de grups parlamentaris; dos membres d'associacions municipalistes; quatre membres representants de les universitats; un membre del Consell General de Cambres de Catalunya, i un membre de la Confederació de Cooperatives de Catalunya.